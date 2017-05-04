（專訪）孔劉被問這題 沉默17秒直呼好難！

孔劉表示爆紅後常被認出，讓他覺得有些不方便。（記者王文麟攝）

〔記者陳立妍／專訪〕提到孔劉，很多人第一時間想到的大概就是讓他爆紅的愛情喜劇《咖啡王子1號店》、促使南韓政府重視校園性暴力的電影《熔爐》、在南韓締造觀影人次破千萬的《屍速列車》，或是一舉將他推向男神之列的《鬼怪》。

專訪時問了孔劉：「對你來說，演員生涯中改變你最多的一部作品是？」他停頓了17秒思考，現場的氣氛顯得格外安靜，突然直呼：「這問題真的好難！對我來說每個角色都有不同的故事，我選擇它們的理由也不同，每經歷一部作品，我也都會有不同的改變，但真的很難選擇其中哪一部是改變我最多的。」

不過，孔劉也接著補充，因為《屍速列車》、《鬼怪》讓更多亞洲的觀眾認識他，就連在海外工作時，他以為應該不會有人認出他的地方，都會被粉絲認出要求簽名、合照，坦言「生活上變得有點不方便」，從另一個角度來說似乎也是改變他比較多的地方。