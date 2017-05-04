（專訪）孔劉被問這題 沉默17秒直呼好難！
2017/05/04 13:36
孔劉表示爆紅後常被認出，讓他覺得有些不方便。（記者王文麟攝）
〔記者陳立妍／專訪〕提到孔劉，很多人第一時間想到的大概就是讓他爆紅的愛情喜劇《咖啡王子1號店》、促使南韓政府重視校園性暴力的電影《熔爐》、在南韓締造觀影人次破千萬的《屍速列車》，或是一舉將他推向男神之列的《鬼怪》。
專訪時問了孔劉：「對你來說，演員生涯中改變你最多的一部作品是？」他停頓了17秒思考，現場的氣氛顯得格外安靜，突然直呼：「這問題真的好難！對我來說每個角色都有不同的故事，我選擇它們的理由也不同，每經歷一部作品，我也都會有不同的改變，但真的很難選擇其中哪一部是改變我最多的。」
不過，孔劉也接著補充，因為《屍速列車》、《鬼怪》讓更多亞洲的觀眾認識他，就連在海外工作時，他以為應該不會有人認出他的地方，都會被粉絲認出要求簽名、合照，坦言「生活上變得有點不方便」，從另一個角度來說似乎也是改變他比較多的地方。
相關新聞
- 孔劉擒戲王 淚眼謝編劇
- 擊敗韓石圭朴寶劍 孔劉登百想戲王寶座
- 橫掃新莊 震撼讓利賣翻了
- 啥米!孔曉振竟要叫孔劉XX
- 孔劉知性幽默 15分鐘有溫度
- 名模王心恬 完美巧搭鑽石
- 孔劉演員人生 正是鬼怪寫照
- 孔劉開心向台灣說掰掰 印象最深5個小貼心
- 孔劉穿《鬼怪》戲服 笑別孔太太
- Jolin無緣見孔劉？ 慶功宴疑成功見男神
- 孔劉下午離台 全程面帶微笑不時和粉絲握手
- （更新）蔡依林秀挖洞粉紅照 孔劉看到了！
- 孔劉結束寶島行 穿上《鬼怪》裝機場說掰掰
- 孔太太讓他心情洗三溫暖！孔劉慶功喝茫了
- 代表台灣！黃子佼吐連日主持孔劉活動心聲...
- （圖輯）見面會結束後在幹嘛？孔劉宵夜場帥照曝光
- （影音）台粉弄哭他表白內心！孔劉：或許有一天我會後悔
- 孔劉一日老公 吸金2200萬 佼版死鬼CP呈最萌身高差
- 孔劉義賣明信片 捐10萬善款
- 如雷鼾聲笑翻台粉 孔劉：你們不會和我一起睡！
推薦新聞