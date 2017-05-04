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（贈獎）李棟旭示愛「最感謝的恩人」 孔劉回應他是...

2017/05/04 12:10

孔劉出道16年，日前首度登台會粉絲並接受媒體專訪。（記者王文麟攝）〔記者陳立妍／台北報導〕南韓男星孔劉在新劇《鬼怪》與李棟旭上演男男Bromance，被戲迷封為「死鬼CP」，3月李棟旭在首爾舉辦見面會，孔劉以嘉賓身分出席，「死鬼CP」再度同台嗨翻戲迷，而見面會上李棟旭更說:「孔劉是我演戲生涯中最感謝的恩人。」讓孔劉聽了也紅了眼眶。日前來孔劉來台接受本報專訪，孔劉則以「想要知道他更多的朋友」形容李棟旭。

孔劉（左）在新劇《鬼怪》與李棟旭被封為「死鬼CP」。（衛視中文台提供）孔劉表示，雖然和李棟旭本來就認識，但不常往來聯絡，不過兩人合作完《鬼怪》後，讓他更想要好好了解李棟旭，回應李棟旭是「一起拍完戲後，會想要知道他更多的朋友」昨孔劉在百想藝術大賞首封戲王，人在香港會粉絲的李棟旭，也十分關心孔劉得獎的消息，在見面會上隔空恭喜好友，李棟旭透露「《鬼怪》演員有一個聊天室，大家都會在那個群組分享自己的近況，我知道孔劉今天得了『百想藝術大賞』的最佳男主角獎，真的很恭喜他。」

此外，《自由娛樂頻道》將贈出孔劉的親筆簽名拍立得，詳情可見《自由娛樂頻道》。

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