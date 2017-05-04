全家最後一次飛行 小布醉開燃料卡車撞車

布萊德彼特、安吉莉娜裘莉。（翻攝自網路）〔記者莊沛儀／綜合報導〕女星安吉莉娜裘莉去年9月14日，和「小布」布萊德彼特帶子女從法國飛回洛杉磯後，便無預警提交離婚文件，閃甩小布，現過了近8個月，《MyTalk 107.1》透露當天更多細節，爆小布在短暫停留明尼蘇達州時，竟駕駛燃料卡車橫衝直撞，非常危險，也讓裘莉決定改變計畫，另安排車送母子7人住飯店。

據《MyTalk 107.1》主持人托雷諾和柯林透露，當天小布喝得爛醉，所以當短暫停留明尼蘇達州加油時，裘莉看不下去，命令小布先去醒酒，讓他們拖了1個多小時才下機；據機場工作人員表示，在機門還沒打開前，就聽到夫妻倆爭執聲，即便到地面兩人依舊在大吵。

據報導，由於小布酒醉，加上想宣洩不滿情緒，竟跑去開停機坪上燃料卡車，柯林也表示，小布開得很快，甚至一度快速倒車，想撞擊另輛燃料車，場面令人看得怵目驚心。

之後小布堅持將小孩帶回家，但此時裘莉覺得小布太危險，她試圖讓小布冷靜下來，並在飛機落地後，另外叫了一輛車，帶著孩子住飯店，知情人士透露，當時裘莉一上車就鎖上車門，深怕小布突然衝出要回孩子。