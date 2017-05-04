前AV女優自爆被德瑞克搞大肚子 秀簡訊對話證明
前AV女優蘇菲布勞克斯（左）最近自爆肚中懷了德瑞克（右）的種。（翻攝自Gistmania）
〔記者陳昱均／綜合報導〕加拿大饒舌天王德瑞克在經歷與「雨傘天后」蕾哈娜舊情復燃、勾搭上拉丁天后珍妮佛羅培茲與其大談姊弟戀，但後來又分手重回單身後，感情動向依然備受外界關注。但令人料想不到的是，德瑞克似乎厭倦繼續與女明星們戀愛，後來竟開始與一名前AV女優約會，而該名AV女優最近就跳出來大爆自己肚中懷了德瑞克的種，還秀出與德瑞克的對話簡訊來證明，但被爆是「播種人」的德瑞克卻堅決不認，還稱這一切簡直是「狗屎」。
德瑞克（右）與蘇菲布勞克斯（左）在1月24日時曾被目睹一起在阿姆斯特丹的一間日本餐廳共進晚餐。（翻攝自New York Daily News）
根據《TMZ》報導，過去曾以藝名「Rosee Divine」活躍在AV界、拍了不少成人片的前女優蘇菲布勞克斯（Sophie Brussaux），聲稱自己目前已經懷孕3.5個月，而肚子裡的女娃則是德瑞克的，她也已經請了一名紐約知名的大律師勞爾費爾德（Raoul Felder）要來幫自己打官司。
蘇菲布勞克斯聲稱自己已經懷孕3.5個月，肚中的寶寶是個女娃，也已經找了紐約知名的大律師勞爾費爾德要來幫自己打官司。（翻攝自蘇菲布勞克斯Instagram）
由於蘇菲布勞克斯1月份時確實曾在阿姆斯特丹與德瑞克一起在一間日本餐廳共進晚餐，也因此一度引發熱烈討論，因此孩子確實有可能是德瑞克的，但為了增加自己的可信度，她也提供了自己與德瑞克的簡訊對話內容來佐證，德瑞克在簡訊中表示希望她能夠去墮胎，她則回覆：「抱歉，我不能因為縱容你就去殺死我的寶寶」，這個回應讓德瑞克氣炸了，回嗆：「妳自己知道自己在幹嘛吧，也覺得自己這樣就可以拿到錢」，對於胎兒的問題各持己見。
在蘇菲布勞克斯所提供的簡訊對話證據當中，德瑞克叫她去墮胎，不想要這個小孩被生下來。（翻攝自The Inquisitr）
而德瑞克方面的相關人士也回應：「這位女子背景相當有問題，她自己坦承同時有多段感情在進行中，而我們也理解她可能因為要進來美國不容易才這樣做，她只是許多聲稱德瑞克搞大她們肚子的女性之一罷了。」他們表示蘇菲布勞克斯在與德瑞克交往的同時，其實也與另一名大咖饒舌歌手交往中，暗指孩子也有可能是對方的，並稱雖然對於蘇菲布勞克斯所提供的簡訊內容還未真正查明，因為他們至今還沒看到德瑞克的簡訊內容，不過仍強調：「如果這個孩子真的是德瑞克的，就算他不相信，他最後也會為了小孩做出對的選擇。」
德瑞克公司方面回應蘇菲布勞克斯在跟德瑞克交往時，其實也正與另一名大咖饒舌歌手交往，男性關係相當複雜，暗指她可能只是想讓孩子半路認爹。（翻攝自蘇菲布勞克斯Instagram）
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