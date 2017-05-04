大尺碼女模全裸入鏡 地壓豪乳秀雙峰辣度破表

大尺碼女模阿什利格雷厄姆最近拍攝了一組全裸火辣黑白照。（翻攝自V magazine）

〔記者陳昱均／綜合報導〕時尚圈一向將「瘦就是美」的概念奉為信條，模特兒們的身材看起來一個比一個纖細，雖然穿上設計品牌的服裝看起來相當好看，卻也扭曲了眾人對「美感」的價值觀。而就在去年，美國知名雜誌《運動畫報》破天荒首度讓一名大尺碼女模特兒阿什利格雷厄姆（Ashley Graham）登上封面，還為她拍攝了一系列泳裝專題照，改變了該雜誌向來只找身型纖瘦女性拍攝的歷史，也讓這位豐腴模特兒成為備受關注的閃耀新星。而阿什利格雷厄姆最近也為《V magazine》拍攝了一組全裸辣照，大方將自己的身材展露在鏡頭前，向世人證明即使是豐腴女性也是很能有曲線美的。

阿什利格雷厄姆去年破天荒以大尺碼女模特兒之姿，登上《運動畫報》封面，改變了該雜誌向來只找身型纖瘦女性拍攝的歷史。（翻攝自運動畫報）

29歲的阿什利格雷厄姆最近也為《V magazine》拍攝了一組全裸黑白照，一張是她跪趴在地，抬高臀部並將胸前豪乳整個壓在地上的照片；一張則是她上半身套著網狀罩衫、舉高雙手大方露兩點展示好身材的照片；而最後一張是她仰躺在地，以手遮乳並翹著右腳的照片，在這3張照片中，以不同的姿勢盡情展示著自己的曲線美。

阿什利格雷厄姆不吝嗇展示自己豐腴卻性感的身體曲線。（翻攝自V magazine）

雖然阿什利格雷厄姆現在看似對自己的身材感到很自在也相當有自信，但她並不是一直以來都這樣的，過去也常因豐腴身材遭受被罵「妳好胖」、「妳好醜」這樣的言語霸凌，中學時也就對自己身體上的橘皮組織痕跡感到自卑，會去問媽媽自己「是不是真的很醜」，不過媽媽不只把自己的衣服拉起來，向阿什利格雷厄姆展示自己也有橘皮，對她說：「妳並不醜」，甚至告訴女兒不管她怎麼想，但總有一天她的身體將會影響其他人、改變他們的生命，阿什利格雷厄姆後來也一直用媽媽這番話來鼓勵自己，也是自那時起才學會接受喜歡自己的身體的。

阿什利格雷厄姆現在對自己的身材很有自信，也相當喜歡自己的身體。（翻攝自V magazine）