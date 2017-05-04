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「把7年淚1次哭完」 小禎自爆：想跳下一了百了

2017/05/04 09:23

女兒Emma是支撐小禎（右）活下去的勇氣。（翻攝自小禎臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕小禎與李進良結婚9年，歷經不少風雨，2人育有1女Emma，但至今已分居超過4年，今天凌晨4點，小禎再度勾起婚變痛苦記憶，自爆：「腳晃在大樓欄杆外，想著乾脆跳下去一了百了。」淚水瞬間潰堤。

因為遭受婚變衝擊，小禎這幾年獨自吞忍，凌晨難過寫下：「今天忽然又想起這首歌（林凡演唱《犀利人妻》主題曲《重傷》）～～回想起拍《犀利人妻》過程⋯溫瑞萱～你好嗎？今天的我止不住眼淚。」

「想起7年前帶著受傷的心演這部戲，當戲劇反應在現實生活裡，又或者，是反過來⋯當時受傷還演著開朗、正義、甜蜜的劇中角色，看著棠棠（隋棠）演著我的故事⋯⋯看著昇豪哥演的外遇，心力交瘁～但撐住了！撐住了！」

小禎（左）現在生活重心都在女兒身上。（翻攝自小禎臉書）

小禎說，孩子給她很大的力量，「幾次腳晃在大樓欄杆外，想著乾脆跳下去一了百了，至少隔天上了頭條還有人關心」，她說幾次都是孩子聲音喚回自己，「即使開始失去盼望，開始接受許多不想面對的改變，即使外人無法理解，即使媒體的冷言冷語，還是活下來了。」

她說，愛那麼傷、傷那麼重，依然不懂，但謝謝自己堅強留下來，「我相信這些都是生命中美好的印記，雖然痛徹心扉，但卻如獲重生，我把7年前的淚一次哭完。」

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