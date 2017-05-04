自揭不打離婚官司主因 小布婚變最後悔這件事...

布裘2人在離婚後，一家幸福同框模樣已不在。（翻攝自In Touch Weekly）〔記者許世穎／綜合報導〕53歲的「小布」布萊德彼特去年8月和41歲的安吉莉娜裘莉爆離婚，近日接受訪問時首度大談婚變，除坦承酗酒影響婚姻，說自己「自作自受」，更直言自己先前因工作太忙，沒有好好照顧子女，想為他們付出更多，更透露她和裘莉不會打離婚官司。

小布說自己以前花太多時間拍戲，很少時間照顧家庭：「小朋友很細膩，他們會吸收所有東西，需要有人為他們解釋，也需要被聆聽。而當我進入繁忙的工作狀態，我就沒有好好聆聽，我想做得更好。」他自認情感上很遲鈍，對孩子們沒有好好表達感情，「離婚」讓他更想為子女做得更多，好好表達讓他們知道。

小布也提到，婚變對自己打擊甚大，當時不想回到比佛利山的豪宅，還跑去導演好友大衛芬奇（David Fincher）的家中，睡地板睡了半個月。至於先前爆出兒童福利局介入兩人離婚，小布說現在仍在努力，相信最後可以一起解決問題，更說雙方都同意不會上法庭：「我聽過一個律師說，沒有人在法庭上會贏，只是看哪邊傷得重一點。」他說出庭感覺更會衍生仇恨，所以不想打官司，幸好裘莉也同意。