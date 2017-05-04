限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

自揭不打離婚官司主因 小布婚變最後悔這件事...

2017/05/04 09:04

布裘2人在離婚後，一家幸福同框模樣已不在。（翻攝自In Touch Weekly）〔記者許世穎／綜合報導〕53歲的「小布」布萊德彼特去年8月和41歲的安吉莉娜裘莉爆離婚，近日接受訪問時首度大談婚變，除坦承酗酒影響婚姻，說自己「自作自受」，更直言自己先前因工作太忙，沒有好好照顧子女，想為他們付出更多，更透露她和裘莉不會打離婚官司。

小布說自己以前花太多時間拍戲，很少時間照顧家庭：「小朋友很細膩，他們會吸收所有東西，需要有人為他們解釋，也需要被聆聽。而當我進入繁忙的工作狀態，我就沒有好好聆聽，我想做得更好。」他自認情感上很遲鈍，對孩子們沒有好好表達感情，「離婚」讓他更想為子女做得更多，好好表達讓他們知道。

小布也提到，婚變對自己打擊甚大，當時不想回到比佛利山的豪宅，還跑去導演好友大衛芬奇（David Fincher）的家中，睡地板睡了半個月。至於先前爆出兒童福利局介入兩人離婚，小布說現在仍在努力，相信最後可以一起解決問題，更說雙方都同意不會上法庭：「我聽過一個律師說，沒有人在法庭上會贏，只是看哪邊傷得重一點。」他說出庭感覺更會衍生仇恨，所以不想打官司，幸好裘莉也同意。

相關新聞

推薦新聞
張敏公開出櫃！告白周慧敏「許我守住輪迴與你同在」 張敏公開出櫃！告白周慧敏「許我守住輪迴與你同在」
2017/05/04 07:17
「殺人兇手逃不掉！」鄭弘儀譴責狼師 「殺人兇手逃不掉！」鄭弘儀譴責狼師
2017/05/04 07:39
收到女孩們私訊 呂秋遠：這是一場傷痛的集體回憶 收到女孩們私訊 呂秋遠：這是一場傷痛的集體回憶
2017/05/04 07:48
劉德華找高僧幫助復原 揭密台灣「地皎法師」 劉德華找高僧幫助復原 揭密台灣「地皎法師」
2017/05/04 06:55
離婚後不做那事 小布自誇泌尿道全LA最乾淨 離婚後不做那事 小布自誇泌尿道全LA最乾淨
2017/05/04 07:39
小布自爆酗酒成性毀婚 直到「這天」才戒掉... 小布自爆酗酒成性毀婚 直到「這天」才戒掉...
2017/05/04 07:26
孔劉首擒百想戲王 典禮後與「王世子」朴寶劍同框了 孔劉首擒百想戲王 典禮後與「王世子」朴寶劍同框了
2017/05/04 07:12
法國男神亂倫床戰生母 再計誘多金寡婦 法國男神亂倫床戰生母 再計誘多金寡婦
2017/05/04 07:31
索非亞喊「哥你回來了」 嚇到媽：不要再打招呼了 索非亞喊「哥你回來了」 嚇到媽：不要再打招呼了
2017/05/04 08:55
女星內分泌失調爛臉 吞抗生素憂鬱纏身 女星內分泌失調爛臉 吞抗生素憂鬱纏身
2017/05/04 08:22
周董效應 五月天眉頭深鎖排排坐「聽訓」 周董效應 五月天眉頭深鎖排排坐「聽訓」
2017/05/04 07:13
中國演員無極限！1人拍戲要23個助理服侍 中國演員無極限！1人拍戲要23個助理服侍
2017/05/04 07:26
「把7年淚1次哭完」 小禎自爆：想跳下一了百了 「把7年淚1次哭完」 小禎自爆：想跳下一了百了
2017/05/04 09:23
自揭不打離婚官司主因 小布婚變最後悔這件事... 自揭不打離婚官司主因 小布婚變最後悔這件事...
2017/05/04 09:04
曖昧高帥男一年 唇顎裂歌手談愛受挫說... 曖昧高帥男一年 唇顎裂歌手談愛受挫說...
2017/05/04 07:19
果凍姐姐15坪香閨 怪癖馬桶不給人用 果凍姐姐15坪香閨 怪癖馬桶不給人用
2017/05/04 09:03
（影片）「康熙」來賓大復仇！小S《吃吃的愛》被狂整 （影片）「康熙」來賓大復仇！小S《吃吃的愛》被狂整
2017/05/04 07:34
驚悚！Met Gala 發現「裝箱裸屍」 警方偵辦中 驚悚！Met Gala 發現「裝箱裸屍」 警方偵辦中
2017/05/04 09:16
（影音）萬眾矚目！史蒂芬金《黑塔》正式預告酷炫登場 （影音）萬眾矚目！史蒂芬金《黑塔》正式預告酷炫登場
2017/05/04 07:31
華神《拆彈》吸金12億 爽見好票房：病都好快點！ 華神《拆彈》吸金12億 爽見好票房：病都好快點！
2017/05/04 07:23
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.