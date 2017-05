美版郭金發!歌手70大壽登台演出 安可時竟在舞台上猝死

美國樂壇傳奇人物之一的布魯斯漢普頓,1日在為自己慶祝70大壽的演唱會上,突然在台上倒地猝死。(翻攝自洛杉磯時報)

〔記者陳昱均/綜合報導〕去年以《燒肉粽》這首歌紅遍全台的台語低音歌王郭金發,在高雄參加重陽節活動演出時,才唱了一段成名曲《燒肉粽》後,就昏倒台上,送醫搶救後仍不治,享壽72歲。無獨有偶,最近類似的悲劇竟也接連發生,先是曾在《凌凌漆大戰金鎗客》中飾演持槍悍匪「湖南仔」一角的資深港星曾守明,上月底在廣州登台演出到一半時,突然暈倒在地,送醫院搶救1小時後,仍宣告不治,享年56歲;而自1960年代開始就活躍在美國樂壇的超現實主義傳奇歌手布魯斯漢普頓(Bruce Hampton),1日原本在亞特蘭大舉辦慶祝自己70大壽的演唱會,沒想到就在演唱安可歌曲時,他突然在眾人面前直接倒下,原本伴奏成員還以為他在開玩笑,繼續演奏了一陣子才發現不對勁,緊急送醫後仍搶救不回來,享壽70歲。

台語低音歌王郭金發(左)以及資深港星曾守明(右)先前也都是在台上演出時突然就倒地猝死。(合成圖,民眾提供、翻攝自微博)

被音樂界尊稱為「Jam-Band Scene」演出類型之「教父」,也是一名會唱、會寫歌、會彈奏吉他,甚至還會演戲的布魯斯漢普頓,在1960年代以「漢普頓油脂樂團」(Hampton Grease Band)發跡而為人所知,自稱「上校」的他,生涯更是創辦或參與了9個不同樂團,是相當多才多藝且了不得的傳奇人物,而為了慶祝他在4月30日的70大壽,所有他曾待過的樂團好夥伴們便於5月1日在亞特蘭大的福克斯劇院為他舉辦一場堪稱是「全明星」等級的慶生演唱會「Hampton 70: A Celebration of Col. Bruce Hampton」,沒想到就在快唱完安可曲《Turn On Your Love Light》時,他指向年僅14歲的吉他手布蘭登尼德奧爾(Brandon Niederauer)要他演奏一段SOLO後,突然就一隻腳跪地、整個人倒臥在地,就這樣不幸於舞台上猝死。

布魯斯漢普頓(最前)當著樂團成員、親友們以及粉絲的面,在安可時突然倒地不起,就這樣不幸逝世。(翻攝自華爾街日報)

根據《華爾街日報》報導,在布魯斯漢普頓倒地後,起初台上的伴奏者還有台下的人都沒有太大反應,鼓手杰夫賽普(Jeff Sipe)就表示:「這不是我們任何人第一次看到他像(靈魂樂教父)詹姆士布朗那樣倒在地上了」,稱他過去就常這樣與團員們嬉鬧,大家也就不以為意,認為布魯斯漢普頓或許是想在安可時帶給觀眾與眾不同的驚喜演出才那樣,所以甚至在他倒地後繼續演奏了數分鐘才驚覺狀況不對,在樂團成員停止演奏後,緊急醫療技術員這才馬上衝上台為布魯斯漢普頓進行搶救,並緊急被送往醫院,可惜已經為時已晚,醫療人員表示他在當時是被一場突如其來的巨大心臟病發作給擊倒,在現場就已因此死亡,就算倒地後馬上進行搶救也是救不回來的。

樂團成員們在布魯斯漢普頓(左)倒地後原本還以為他又在開玩笑、想給觀眾奇特的驚喜,所以甚至繼續演奏了數分鐘才發現不對勁。(翻攝自英國獨立報)

這個悲痛的消息對所有與會的相關人士還有曾受布魯斯漢普頓指導及啟發的後輩們來說,無疑是相當沉重的打擊,沒有人會料到這場原本喜氣洋洋、眾星齊聚的慶生演唱會,竟然會以這樣的悲痛方時來收尾,鼓手杰夫賽普憶起當時狀況,就說:「在他倒下前,他看著我的眼睛然後微笑了,也向其他成員們做了一樣的事,現在想起來,感覺就好像是他在跟眾人道別一樣。」而布魯斯漢普頓的家屬也在他不幸過世後,對外發表了聲明,希望外界在這樣令人悲痛的時候,能夠尊重親友們的隱私,不少樂迷雖然對此感到相當難過,但也表示:「能在家人、朋友還有粉絲包圍下的台上死去,對一名如此熱愛音樂的人來說,應該是最幸福的離開方式了吧!」

在布魯斯漢普頓不幸過世後,家屬也發表了聲明希望外界在這樣艱難的時候能尊重親友們的隱私。(翻攝自臉書)