看小嫻何守正放閃 阿翔心裡想的竟然是他

阿翔為小嫻、何守正策畫沖繩蜜月之旅。（TVBS提供）〔記者洪素津／台北報導〕阿翔當幕後企劃當上癮，這次透過特別企劃《食尚玩家》委託會社，幫何守正跟小嫻規畫一趟甜蜜沖繩愛之旅，何守正遠離塵囂後心情為之興奮，旅途中和小嫻不時甜蜜放閃，但阿翔卻為了主持而打斷，讓小嫻嬌嗔道：「你不覺得你很像電燈泡嗎？」

蜜月中何守正一早假裝要去健身房，實際是跑到阿翔房間為小嫻做早餐，讓阿翔大讚是新好男人，沒想到端著早餐回房間，小嫻竟也做好早餐在等他，十分有默契！何守正、小嫻開心互擁，一旁的阿翔差點被閃瞎眼，本以為阿翔是在想老婆，沒想到幾句話脫不了浩子，讓小嫻狂虧：「你對浩子就是有愛還不承認。」

阿翔為小嫻、何守正策畫沖繩蜜月之旅。（TVBS提供）貼心企劃員阿翔特地在沖繩瀨長島為小嫻準備一套美麗的長禮服，何守正也穿上帥氣西裝，將自己親手做的卡片送給小嫻，感謝小嫻相伴他創業之路，完全沒有抱怨沒時間陪伴她，最後還用兩人專屬密語誇她「阿必，棒棒腿喔！」兩人穿著華服傍著美景，開心大拍寫真，阿翔卻不時出現在畫面裡，還不時打斷兩人接吻，小嫻忍不住嫌阿翔是電燈泡，阿翔無奈地說：「我辛辛苦苦安排，妳還說我電燈泡！節目沒有主持人是要看什麼？」

阿翔亂入小嫻、何守正的婚紗照中。（TVBS提供） 阿翔亂入小嫻、何守正的婚紗照中。（TVBS提供）