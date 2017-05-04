周董效應 五月天眉頭深鎖排排坐「聽訓」

五月天（左排）傳出演唱會之前和公安開會溝通。（翻攝自微博）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「周董」周杰倫4月30日在中國西安演唱會上因為護歌迷飆罵保全「滾出去」，雖然事後道歉，但風波仍未平息，昨晚網路盛傳周董效應也直接影響到隔天演出的五月天，傳出他們5月1日在濟南開唱前，竟然「排排坐」和當地公安大隊開會，網友發現石頭眉頭深鎖，團員個個表情凝重，宛如「聽訓」一般。

雖然周董唱片公司一再澄清他誤罵的是保全，不是公安，但仍被爆料被他罵的確實是公安特警，甚至傳出有公安局負責人撂話：「不道歉別想離開西安」，但對於這些指控，周董粉絲覺得是否真的是罵到公安，應該拿出證據，況且他已經非常有誠意道歉。

這次傳出五月天「聽訓」照片者是具有司法警官學院背景者，還發文寫道：「唐大隊在給五月天開會。」網友的討論留言中則提到，周董西安演出之後公安機關都變得比較敏感，紛紛猜測，是希望不要再發生類似情形，先就現場安全維護和五月天進行溝通。

有歌迷分享當天在濟南看演唱會情形，阿信特別提醒粉絲不要站在椅子上，因為太危險而且椅子很脆弱，「就像五月天的心一樣」，逗笑粉絲。

五月天每場演出都爆滿，現場安全維護更重要。（翻攝自臉書）