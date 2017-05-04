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法國男神亂倫床戰生母 再計誘多金寡婦

2017/05/04 07:31

路易卡瑞擁有立體五官和性感氣質，是男女通殺的魅力男星。（翻攝自網路）
〔記者吳琬婷／綜合報導〕法國男神路易卡瑞與影后伊莎貝雨蓓曾在電影《母親，愛情的限度》裡，飾演跨越禁忌、沈浸在亂倫性愛的母子，驚世駭俗的劇情讓人大開眼界。兩人最近再度合作新片《愛情陷阱》，劇情「普級」許多，路易化身落魄小鮮肉，因愛上伊莎貝飾演的多金寡婦，而使出渾身解數追求。

路易卡瑞在《愛情陷阱》中化身家道中落的小鮮肉。（天馬行空提供）
路易卡瑞從影以來不斷挑戰禁忌演出，包括母子亂倫、師生戀、3P、偷情等劇情，通通來者不拒，也時常在電影中裸露自己精壯的身材。雖然路易這次在《愛情陷阱》中的尺度沒有這麼露骨，但仍維持一慣帥氣形象，迷倒一票粉絲。

路易也因擁有立體五官和性感氣質，不僅被法國女性封為最想發生一夜情的男星，也被男同志列為最佳性幻想名單，成為男女通殺的魅力男神。

路易卡瑞（左）片中為了追求伊莎貝雨蓓（右），使出渾身解數追求。（天馬行空提供）
在《愛情陷阱》中，路易化身家道中落的小鮮肉，為了追求伊莎貝雨蓓飾演的美豔寡婦，使出愛情36計，努力跨越年齡、貧富、階級差距，兩人之前曾在《母親，愛情的限度》裡有精彩的感情對手戲，這次會擦出什麼火花，令影迷相當期待。《愛情陷阱》將於5月12日在台上映。

路易卡瑞和伊莎貝雨蓓曾在《母親，愛情的限度》裡有大尺度演出。（翻攝自網路）

相關影片：（相關影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒）

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