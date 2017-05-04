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收到女孩們私訊 呂秋遠：這是一場傷痛的集體回憶

2017/05/04 07:48

才女作家林奕含過世，狼師誘姦事件震撼全台。（翻攝自臉書）〔記者賀靜賢／台北報導〕女作家林奕含自殺，其父母掀9年前她遭補教名師「誘姦」一事，震驚全台，而該名師也被起底。律師呂秋遠昨深夜發文透露，這段期間收到許多不認識的女孩發訊，傾訴自己身上類似林奕含的事件，加害人包括父親、表哥、學校老師和補習班老師等等，而因絕大多數沒有證據、欠缺DNA、未曾報警、沒有證人，甚至1999年前因非告訴乃論，還要在知悉起6個月就要告，因此在法律上無法處理，也令呂秋遠難過。

呂秋遠的發文中，提出了他對父母的教育建議，也提到不是只有女孩才有被性侵的危險，也提了對長輩、我們自己，以及對受害者甚至狼師們的建議。「這是一場傷痛的集體回憶，不願說出口，才是真正的傷害。所以，謝謝你們願意告訴我這些事，我很感激，我會傾聽。」也說出了社會人的責任。

以下為摘自呂秋遠的臉書

我要說的是：

關於父母，如果你們願意，請不要用「保護女孩」的觀點來思考這個議題。需要保護，就代表有危險。但是我們本來就不是活在無菌室裡。你們唯一能做的事情，就是讓孩子有「身體自主權」的觀念，讓她們知道什麼是性、什麼是侵害，保護不能解決問題，只會讓孩子以為，牽手就會懷孕、不要就是要、處女膜破掉就是沒人要。

關於男孩，請告訴他，嘲笑與捉弄，不是討人喜歡的方式。彈女孩的肩帶與抓對方的頭髮，只會讓別人討厭你。你要告訴他，在這個社會裡，女孩遭遇的困境，請他用同理心去體會。還有，不要以為男孩一定是加害者，有一種東西叫做性霸凌，另一種東西叫做戀童症，這是不分男女的。

關於女孩，請不要教導他，不要信任陌生人、不要讓別人接觸你的身體、不要接受別人的好意。你應該告訴她，這個世界有好人也有壞人，但是不要以為男人都是壞人。你應該讓她知道，性教育是什麼，然後希望她可以尊重自己的身體與慾望，不想要，就拒絕，不要相信「為愛奉獻、愛他就給他、性就是愛」等等的鬼話。更請她分辨，崇拜、尊敬與愛情的差異。

關於某些老師。你是來工作的，你是來傳達知識的，你不是來交女友的。如果你知道，這個孩子只是崇拜你，請你想想你的行為會帶給她多大的衝擊。就算你喜歡上這個孩子的清純，也請你等她到了「不單純」的年紀再交往。醒醒吧！你只是在利用人家，不要想要用愛包裝一切，這很廉價，也很惡劣。師生戀修成正果不是沒有，但是你得先單身，還有，她至少得知道自己確實是在談戀愛。

關於其他長輩。如果你曾經做過這些事，請你清楚的認知，你已經毀掉某些人的一生。她會在夜深人靜的時候，努力的想要忘掉這一切，用水不斷的沖洗自己的身體，覺得這一切很荒謬、很噁心。請不要用前世情人，來掩蓋自己的無能。是，你就是愛無能。

關於我們。如果我們身邊有這樣的朋友，請你支持她。讓她知道，她並沒有缺角，是那個他與這個社會讓她受傷。我們能做的，就是靜靜的陪伴與傾聽，讓她知道，以前雖然缺席，以後我們會在，願意給她所有的支持與擁抱。

關於你的曾經與現在的自己。不論如何，請你勇敢的走下去，唯有如此，你才能擁有話語權，不斷的與自己對話與療癒，而不是讓無權代表你的閒雜人，肆無忌憚、彷彿親見親聞的談論你的過去。

這是一場傷痛的集體回憶，不願說出口，才是真正的傷害。所以，謝謝你們願意告訴我這些事，我很感激，我會傾聽。

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