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華神《拆彈》吸金12億 爽見好票房：病都好快點！

2017/05/04 07:23

劉德華感謝大家支持《拆彈專家》，並說要拍攝續集。（翻攝YouTube）

〔記者許世穎／綜合報導〕由「華仔」劉德華監製、主演的新片《拆彈專家》，昨晚在香港舉行慶功，該片於中、港、台、星、馬的5地票房總和已高達3.1億港幣（近12億台幣），華仔雖因傷無法親臨現場，但也透過電話跟劇組人員及現場觀眾打招呼，笑說「聽到這個票房成績那麼好，我的病都好快點！」

劉德華監製、主演的《拆彈專家》，全亞洲票房近12億台幣。（翻攝《拆彈專家》臉書）

華仔昨晚透過電話表示：「我是劉德華，大家好！所有的兄弟姊妹多謝了！台前幕後的手足也花了好多時間去幫我宣傳，還有導演，我到時就會雙倍奉還！」他說最開心是努力完之後，大家有這麼開心的成果，「哎呀，我都不知道怎麼說啦，總之多謝所有入場的觀眾，同時也恭喜導演與手足，我們開第二集啦！」讓現場聽到立刻大聲歡呼。《拆彈專家》全台熱映中。

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