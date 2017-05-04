余筱萍傳授博弈絕技 誓言要賭也要選

余天大女兒余筱萍。（記者陳逸寬攝）

〔娛樂頻道／台北報導〕余天大女兒日前大肆宣傳將殺出重圍參選議員，爾後幾天又上周玉蔻廣播節目下豪語表示「勢必參選，參選不會變卦」；不過余筱萍賭后形象深植人心，15日將前往澳門代言手遊《多寶百家樂》，粗估100萬元港幣（約390萬元台幣）入袋，余筱萍貴為賭后，就連賭運也是嚇嚇叫，先前麻將、百家樂等項目獎金，讓她荷包滿滿673萬元輕鬆入荷。

從政消息曝光後，余筱萍正面表態將在中正、萬華區力拼一席議員。（Hit Fm提供）

余筱萍爆料老爸余天賭運不佳，糗說他玩百家樂一抓狂就全梭了，所以不適合賭一把，原來余天賭博是衝動派的。但被問到是否才藝只有賭？只靠賭不怕嫁不出去嗎？余筱萍霸氣回：「不會啊，又不一定要嫁人。我還會珠心算，也代表學校出去參賽，不是只會賭。」

另外余筱萍表示廠商在10年前她奪下麻將大賽季軍時，就加她的微信，沒想到10年後竟找上她代言手機賭博遊戲。余筱萍對賭技相當有信心。而她也大方透露博弈技巧，「打牌的話一定要專心，不然連自己要胡了都不知道就很尷尬，玩百家樂等遊戲的話，籌碼就不能亂花，必須在對的時機才丟出去，不能因為一時抓狂就全梭了」。