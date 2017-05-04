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曖昧高帥男一年 唇顎裂歌手談愛受挫說...

2017/05/04 07:19

曾宇辰勇闖歌壇，詮釋情歌甜美動人。（記者胡舜翔攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕26歲的曾宇辰沒談過戀愛，詮釋情歌依舊動人，個性樂觀的她透露：「我每次有心儀的對象，就是擔任心理輔導師，還會幫大家牽紅線。」她更要大家別擔心，「有時候會想要有人陪，碰到就是碰到了，我不會是一輩子一個人。」

曾宇辰曾參加過《星光大道》歌唱比賽。（翻攝自YouTube）

談到感情事，曾宇辰害羞說，前年曾與好友曖昧超過一年，對方算是運動型，「他同樣是原住民，很喜歡看書、音樂，我覺得跟他真的很近。」他們透過友人牽線熟識，每天都會用電話熱線，只是這段感情，就在她鼓起勇氣告白後，悄悄畫下了句點。

曾宇辰談到：「我有暗示過，不過他很機靈，感覺很怕會浪費到我的時間。」後來2人關係變尷尬，曾宇辰寫了長信向好友「攤牌」說再見，「我覺得這會是一段經驗，不會後悔，就算沒有結果，也是一段我的回憶。」

至於現在心中的理想型？曾宇辰大方透露，歌手「小宇」宋念宇就是她的理想對象，笑說在高中就很欣賞小宇的作品，後來她參加選秀節目，小宇還是比賽的評審之一，讓她比賽時腦中一片空白。

「小宇」宋念宇是曾宇辰的偶像。（記者陳逸寬攝）

曾宇辰說：「其實我在演唱方面，都有受到他的影響，有時候會留言跟他分享，我用了你的唱歌方法演出，他也會要我『加油』。」她談到偶像難掩興奮，「記得我離開星光時，他告訴我：『不要放棄，一定要繼續唱歌。』如果未來有機會可以合作，我應該會飛上天吧。」

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