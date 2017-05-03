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張鈞甯《如懿傳》狂餵食 演員嚷嚷不願同框

2017/05/03 23:07

張鈞甯（右）演出的《如懿傳》拍攝9個月，日前終於殺青。（經紀人提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕古裝戲《如懿傳》集合了周迅、霍建華、張鈞甯、董潔、鄔君梅等豪華演員陣容，從去年8月至今拍攝已屆9個月，終近尾聲，近日在劇中飾演「柯里葉特．海蘭」的張鈞甯，戲份全部殺青，是劇中少數貫穿全劇、活到最終的角色，殺青當天以兒子永琪之死的劇情為海蘭的戲份畫上句點，哀傷淒切的氣氛正好與當天殺青離別依依的情緒相呼應，令同劇演員、同仁們都十分不捨。

張鈞甯《如懿傳》拍攝9個月，被笑稱「釘子戶」。（經紀人提供）

劇中角色同樣是個「吃貨」的張鈞甯，不諱言地笑說：「我跟海蘭確實挺像的，尤其是在吃貨個性上。」為融入角色而增重的她，也坦言曾為戲胖了3公斤，費了一番功夫運動才又回到標準體重。除了自己愛吃外，也愛給同劇演員發零食，鳳梨酥、蛋黃酥都沒少發，殺青當天還帶了「海蘭酥」給大家當臨別的禮物，讓其他演員嚷嚷不願和她同框，喊著：「海蘭的目的就是要把我們餵胖！她平常臉就小了，我們胖了顯得她臉更小了！」

張鈞甯在《如懿傳》中飾演「柯里葉特．海蘭」。（經紀人提供）

除了《如懿傳》預計於今年底推出，張鈞甯近期還有將上映的文藝電影《六人晚餐》、與吳秀波搭檔的史詩巨作《軍師聯盟》、電視劇《深夜食堂華語版》、 電影《閨蜜2》等等，橫跨古代到現代。

張鈞甯在《如懿傳》戲裡戲外都愛吃，常準備零食慰勞劇組工作人員及演員。（經紀人提供）

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