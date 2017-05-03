男版《101》蟬聯影響力冠軍 人氣王WINK男曾贏GD

朴志訓被封為「WINK男」。（擷取自Mnet）

〔記者賴奕翎／綜合報導〕南韓大型選秀節目《Produce 101》前年大成功，推出一年限定企劃女團「I.O.I」，今年再推男版第二季，將從101名來自不同所屬社的練習生中選出11名，一樣進行限定一年的團體活動。節目熱播，連三周蟬聯電視節目影響力指數冠軍，而人氣王「WINK男」朴志訓，8歲時就曾贏過GD成話題。

GD（右）在看到朴志訓迅速進入狀況後相當慌張。（擷取自NAVER tv） 年僅8歲的朴志訓在節目中展現驚人哭功。（擷取自NAVER tv）

節目仍未正式開播，就因主題曲《我啊我》最後一個眨眼鏡頭，迷走眾多少女心的「WINK男」朴志訓，節目開播後，果然延續高人氣，連續三周蟬聯投票冠軍，甚至贏過賽前話題性超高的「嘻哈大統領」張文福。粉絲也找出2007年綜藝《Idol World》的片段，製作單位找來當年才8歲的朴志訓和BIGBANG的GD進行眼淚對決，有童星經歷的朴志訓3秒就哭出來，還不忘拿試管收集眼淚比賽，在場的BIGBANG其他成員和主持人也都看傻眼，以曾就讀戲劇科為傲的GD，最後只能嘶吼認輸。

朴志訓的《男子漢》個人表演鏡頭影片點閱率已超過140萬，為98名練習生中最高。（擷取自NAVER tv） 張文福曾因在《Super Star K2》的Rap表演慘受惡評困擾，如今卻成超高人氣男。（翻攝自Produce101官方臉書）

身為男團「Turbo」出身的金鐘國師弟，朴志訓擅長Popping與B-box，舞台及個人魅力也讓他為出道就擁有大批粉絲支持，首次分組對抗中，朴志訓所在的「復仇者聯盟組」表演防彈少年團的《男子漢》一曲，他個人鏡頭的影片在南韓入口網站《NAVER》上傳不過10天，點閱率已飆破140萬，是練習生中分組對抗表演個人鏡頭點閱數最高，人氣也極高的金丹尼爾與金賽繆爾則緊追在後，實力與人氣兼具，被看好極有可能進入最後出道11人名單。

朴志訓投票排行甚至贏過人氣超夯的張文福。（翻攝自Produce101官方臉書）

《Produce 101》第二季找來天后寶兒接替男星張根碩擔任國民製作人代表，導師陣容也話題十足，不少練習生也受到極大關注，包含出道5年卻被公司暫停團體活動，重返練習生身分的男團NU'EST中4人，101名練習生中居然有27位練習生曾經出道過。

後天將播出的第5集，將進行第一次順位發表，扣除掉已退出的3名練習生，將一口氣淘汰第62名至98名的練習生，經過第一次分組對抗表演現場投票及網路投票後，練習生排名也有可能再度洗牌，預期將會迎來一波粉絲與練習生的淚海。《Produce 101》第二季收視率與話題不斷，1日公布的電視節目影響力指數排行，更贏過綜藝《尹食堂》、《我家的熊孩子》、戲劇《悄悄話》，以及由國民MC「劉大神」劉在錫主持的熱播12年長青綜藝《無限挑戰》。

《Produce 101》第一季限定企劃女團I.O.I解散後仍各自活動。（擷取自Mnet）

16歲的台灣少年賴冠霖是男團BTOB所屬社Cube旗下練習生。（翻攝自Produce101官方臉書） 第三周排名前三名分別是朴志訓、《我啊我》「中心」李大輝及曾以「1PUNCH」出道的金賽繆爾。（翻攝自Produce101官方網站）

朴志訓表演防彈少年團《男子漢》影片：