《如懿傳》殺青 張鈞甯魔咒嚇跑同劇演員

張鈞甯昨日拍攝完在《如懿傳》中的戲份，順利殺青。（翻攝自電視劇《如懿傳》微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕古裝大戲《如懿傳》由霍建華、周迅、張鈞甯主演，開拍前就因男女主角拿走天價片酬引起中國央視專題報導，一路備受關注。拍攝8個多月的《如懿傳》即將正式殺青，近日劇組也在微博紛紛曬出演員殺青照。在劇中飾演「貴妃」柯里葉特．海蘭的張鈞甯，昨日終於正式結束拍攝戲份。

張鈞甯在《如懿傳》中飾演柯里葉特．海蘭。（翻攝自電視劇《如懿傳》微博）

據《聯合報》報導，張鈞甯進入《如懿傳》劇組後，拍攝期長達8個多月相當辛苦，但張鈞甯卻被劇組笑虧是橫店「釘子戶」，因為只要有張鈞甯參與演出的戲劇，拍攝期通常都會超過8個月，讓劇組人員忍不住開玩笑「只要有張鈞甯的戲都要拍好久，以後我們要躲著她」。

《如懿傳》由霍建華（左）和周迅（右）主演。（翻攝自電視劇《如懿傳》微博）

張鈞甯飾演柯里葉特．海蘭一角，是在宮鬥劇中少數活到最後的角色，在劇中與周迅飾演的如懿是一生摯友，外表柔弱但個性卻十分堅強，讓張鈞甯笑說「我跟海蘭確實挺像的，尤其是在吃貨個性上」，8個月下來還讓她胖了3公斤。