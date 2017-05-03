限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 即時新聞

《如懿傳》殺青 張鈞甯魔咒嚇跑同劇演員

2017/05/03 21:59

張鈞甯昨日拍攝完在《如懿傳》中的戲份，順利殺青。（翻攝自電視劇《如懿傳》微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕裝大戲《如懿傳》由霍建華、周迅、張鈞甯主演，開拍前就因男女主角拿走天價片酬引起中國央視專題報導，一路備受關注。拍攝8個多月的《如懿傳》即將正式殺青，近日劇組也在微博紛紛曬出演員殺青照。在劇中飾演「貴妃」柯里葉特．海蘭的張鈞甯，昨日終於正式結束拍攝戲份。

張鈞甯在《如懿傳》中飾演柯里葉特．海蘭。（翻攝自電視劇《如懿傳》微博）

據《聯合報》報導，張鈞甯進入《如懿傳》劇組後，拍攝期長達8個多月相當辛苦，但張鈞甯卻被劇組笑虧是橫店「釘子戶」，因為只要有張鈞甯參與演出的戲劇，拍攝期通常都會超過8個月，讓劇組人員忍不住開玩笑「只要有張鈞甯的戲都要拍好久，以後我們要躲著她」。

《如懿傳》由霍建華（左）和周迅（右）主演。（翻攝自電視劇《如懿傳》微博）

張鈞甯飾演柯里葉特．海蘭一角，是在宮鬥劇中少數活到最後的角色，在劇中與周迅飾演的如懿是一生摯友，外表柔弱但個性卻十分堅強，讓張鈞甯笑說「我跟海蘭確實挺像的，尤其是在吃貨個性上」，8個月下來還讓她胖了3公斤。

相關新聞

推薦新聞
《如懿傳》殺青 張鈞甯魔咒嚇跑同劇演員 《如懿傳》殺青 張鈞甯魔咒嚇跑同劇演員
2017/05/03 21:59
羞！台大女神披浴袍 內衣顏色洩野性 羞！台大女神披浴袍 內衣顏色洩野性
2017/05/03 21:56
三樂團獨享CMW台灣之夜 穿原民族服超吸睛 三樂團獨享CMW台灣之夜 穿原民族服超吸睛
2017/05/03 21:47
早熟小小彬2度失母愛 瞞爸學校不過母親節 早熟小小彬2度失母愛 瞞爸學校不過母親節
2017/05/03 21:42
瓊瑤為平鑫濤心碎夢醒 50年前《窗外》早預言 瓊瑤為平鑫濤心碎夢醒 50年前《窗外》早預言
2017/05/03 21:39
8點檔女星一個深蹲 鮮血四濺慘見紅 8點檔女星一個深蹲 鮮血四濺慘見紅
2017/05/03 21:27
Angelababy復出母愛大爆發 最想做好一件事 Angelababy復出母愛大爆發 最想做好一件事
2017/05/03 21:08
（獨家）台紀錄片國際爭光！製作人「將台灣之美帶出去」 （獨家）台紀錄片國際爭光！製作人「將台灣之美帶出去」
2017/05/03 21:01
已婚男星公然把妹 曬嫩妹照大喊：我女朋友 已婚男星公然把妹 曬嫩妹照大喊：我女朋友
2017/05/03 20:54
《爆炸Ⅱ》預告狂吸百萬人 主題曲是這首 《爆炸Ⅱ》預告狂吸百萬人 主題曲是這首
2017/05/03 20:48
（專訪）噴淚！唇顎裂歌手動刀26次 吞失聲心魔煎熬插管 （專訪）噴淚！唇顎裂歌手動刀26次 吞失聲心魔煎熬插管
2017/05/03 20:41
鑽石歌王遇女貓王 自嘲老貓跳不動 鑽石歌王遇女貓王 自嘲老貓跳不動
2017/05/03 20:28
（影音）爸爸一句話惹淚 小A辣決心不變性 （影音）爸爸一句話惹淚 小A辣決心不變性
2017/05/03 20:17
（影音）甄子丹13歲愛女展歌喉 鐵肺復刻惠妮超驚豔 （影音）甄子丹13歲愛女展歌喉 鐵肺復刻惠妮超驚豔
2017/05/03 20:09
不道歉走不出西安 周董公司說話了 不道歉走不出西安 周董公司說話了
2017/05/03 19:54
小嫻、何守正沖繩曬恩愛 阿翔亂入糗當電燈泡 小嫻、何守正沖繩曬恩愛 阿翔亂入糗當電燈泡
2017/05/03 19:33
暗黑嚴正嵐被罵翻 將加碼色誘簡宏霖 暗黑嚴正嵐被罵翻 將加碼色誘簡宏霖
2017/05/03 19:31
人老奶不老！59歲向娃穿比基尼超逆天 人老奶不老！59歲向娃穿比基尼超逆天
2017/05/03 19:17
黃河火辣激吻莫允雯 從車內一路「喇」上床 黃河火辣激吻莫允雯 從車內一路「喇」上床
2017/05/03 18:54
炫GD送百萬跑車？師弟挨轟「靠師兄上位」 炫GD送百萬跑車？師弟挨轟「靠師兄上位」
2017/05/03 18:46
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.