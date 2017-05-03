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（獨家）台紀錄片國際爭光！製作人「將台灣之美帶出去」

2017/05/03 21:01

製作人韓欣欣（左）與西班牙籍導演何明（右）致力於拍攝台灣紀錄片、將台灣之美推上國際。（羅威國際提供）

〔記者吳琬婷／台北報導〕台灣紀錄片在國際影展傳捷報！由台灣製作團隊羅威國際推出的國家地理頻道紀錄片《透視內幕：台北舊城區復興運動》獲得「第50屆休士頓國際影展」文化歷史節目評審團特別獎，不僅讓「台北之美」躍上國際，也讓台灣紀錄片在國際影壇更加閃耀。製作人韓欣欣今接受本報專訪時說：「很高興能把台灣的美帶出去！」

製作團隊在忠孝橋引橋拆除工程現場紀錄歷史性的一刻。（羅威國際提供）

該紀錄片以縮時紀錄去年忠孝橋引橋拆除工程全貌，以及睽違39年後北門重新露面的感動時刻；片中更以3D動畫模擬130多年前的台北城，重現當時人文風貌。去年在台播出時，因片中將「台北之美」原汁原味呈顯，讓不少台灣觀眾紛紛喊「感動！」、「美到想哭！」

製作人韓欣欣接受本報專訪，對於能夠拿下國際大獎，她開心表示：「很高興能把台灣的美帶出去，也希望台灣紀錄片能在國際上更加發光發熱。」她提到，最印象深刻的是，原以為這部紀錄片比較吸引長輩懷舊，沒想到也有不少年輕人給予正面回饋，幫助他們對自己生長的土地更有共鳴。

紀錄片《透視內幕：台北舊城區復興運動》還原過去台北城的人文風貌。（羅威國際提供）

韓欣欣與該紀錄片的西班牙籍導演何明是長期合作的夥伴，秉持著對台灣土地的熱愛，兩人一直致力於拍攝台灣紀錄片、將台灣之美推上國際，努力耕耘多年，如今終於受到大獎肯定，兩人未來也將繼續製作更多關於台灣的紀錄片。

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