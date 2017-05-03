「不過就是貓屍」 男星爆氣槓上公車司機

JR今在臉書上沉痛分享公車司機讓他傻眼的行徑。（翻攝自JR臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕男星JR紀言愷退伍後便轉戰戲劇圈發展，他不僅擁有超大肌肌，對小動物更是充滿了愛心，他今義憤填膺在臉書大飆公車司機的冷血行徑，直指「貓屍跟人屍一樣需要被尊重」！

JR不想讓被輾死的貓被隨意丟棄路邊，請公車司機改道卻被拒絕。（翻攝自JR臉書）

JR今憤恨難平的透露，在回家的路上看到一具貓咪屍體，為避免牠被二次輾壓，便立刻停車將其擋住並圍住現場，同時請1999的清潔大隊前來讓牠善終，不料事發地點位在有站牌的公車指定道路，他請公車司機改道，對方卻擺出事不關己的模樣，冷回：「不過就是個貓屍，我開山路也撞（碰）到過很多」，JR聽聞後完全不可置信，當場火冒三丈。

JR坦言雖然公車司機也有他的難處，「但其實真的有其他條路和方法，可以讓你給這個小動物一些尊重，但你非要徒手將牠移到路邊再開過這個命案現場」，最後更沉痛喊話：「也許當司機的你早已習慣輾過一隻貓或撞死一隻狗，但輕易說出『不過就是個貓屍』這樣的話，代表你一點也不尊重生命...。」

JR認為一個舉手之勞都能展現自己的對生命的尊重。（翻攝自JR臉書）