孔劉首擒百想戲王 典禮後與「王世子」朴寶劍同框了

孔劉出道16年首度擒下百想戲王。（翻攝自網路）〔記者陳立妍／綜合報導〕有南韓「金球獎」美譽的「百想藝術大賞」於昨在首爾盛大舉行，出道16年的孔劉首度入圍電視類最佳男主角，便在擅長打造愛情羅曼史的編劇金恩淑加持下，以《鬼怪》擊退勁敵韓石圭擒下戲王，而金恩淑也憑著該劇拿下電視類最大獎「年度大獎」，她聽到獲獎後更激動與孔劉相擁，《鬼怪》連奪2大獎堪稱本屆典禮最風光。

孔劉去年共推出3部電影、1部電視劇，在《屍速列車》、《鬼怪》接連開出高票房高收視後，創事業最高峰，他上台後強忍淚水先對著眾人自我介紹：「大家好，我是孔劉，還有一個名字叫做孔地哲，今天想告訴大家我的本名。」之後則特地感謝金恩淑鍥而不捨對他保持好奇，以及一起成就「金信」的導演李應福，也以「給了孤單的『金信』很多愛情的『恩倬』，謝謝！」向女主角金高恩致謝，感性以劇中經典台詞「因為和他們在一起，所有的時間都很美好」，對所有人表達誠摯的謝意。

編劇金恩淑奪下電視類最大獎「年度大獎」，得知獲獎時激動與孔劉相擁。（翻攝自日刊體育）孔劉也提到守在電視機前觀賞頒獎典禮的媽媽，自責自己不是個好兒子，「您說我好像是別人的兒子，有時候因為我很難過，因為我沒辦法為媽媽做到那些事，對不起。」語帶哽咽希望父母的身體都能健健康康，語畢90度深深鞠躬後下台。而戲后則由演出《又是吳海英》的徐玄振獲得，她去年以《又》劇在出道15年後一夕爆紅，領獎時更當場淚崩，感謝該劇讓更多人認識她。

孔劉（左）、朴寶劍在拍攝典禮紀念合照時，意外被捕捉到同框的畫面。（翻攝自日刊體育）此外，本屆影帝后則為《密探》的宋康昊及《德惠翁主》的孫藝珍，電影類最大獎「年度大獎」頒給《下女的誘惑》導演朴贊郁，《Dear My Friends》、《哭聲》則囊括獲頒最佳電視劇及最佳電影殊榮。朴寶劍、金裕貞、潤娥、D.O.則各獲頒電視及電影類最佳人氣男女星獎。有趣的是，頒獎典禮結束後眾星合拍紀念照時，朴寶劍與孔劉也被攝影捕捉到同框的畫面，「鬼怪與王世子」兩大男神同台，意外成為典禮幕後的另一焦點。

宋康昊（左起）、孫藝珍奪下本屆百想藝術大賞影帝后，導演朴贊郁、編劇金恩淑獲頒最大獎「年度大獎」，戲王戲后則為孔劉及徐玄振。（翻攝自日刊體育） 孔劉上台時以90度鞠躬鄭重問候觀眾。（翻攝自日刊體育） 「百想藝術大賞」昨頒發功勞獎追悼已故女星金姈愛，並由羅美蘭（左）及朴信惠擔任引言人。（翻攝自日刊體育）