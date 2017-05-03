（專訪）噴淚！唇顎裂歌手動刀26次 吞失聲心魔煎熬插管

曾宇辰是唇顎裂患者，不因外貌影響追求歌唱的夢想。（記者胡舜翔攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕歌手曾宇辰是唇顎裂患者，她的傷疤從上唇一路延伸到左眼，左眼甚至全盲需配戴義眼，她為了修護傷疤，每年都要做修復手術，目前已動刀超過26次，樂觀自稱是「泥娃娃」，她堅強面對人生，但仍說：「每次開完刀，至少都要休息半年，加上要插喉管，我清醒後的第一件事就要開嗓唱歌。」最害怕因為手術，而影響到了歌喉。

歌手曾宇辰勇闖星河。（記者胡舜翔攝）

今年26歲的曾宇辰，是新竹泰雅族的原住民，她天生擁有好歌喉，大學時參加了選秀節目打開知名度，去年正式簽進經紀公司藏雲娛樂，圓夢延續了歌唱之路。她不因外表侷限而放棄歌唱，苦的是每年都要進醫院做修護手術，她都依舊保持樂觀。

她堅強說：「有時候要用其他部位的肉來補，就像泥娃娃。」加上每次動刀，修復期至少需要半年時間，而且開臉的「大刀 」一定需要插管，每次插管都得面對最可怕的心魔，就是害怕歌聲不見了。她談到，開刀完就會趕緊把握時間練唱，這半年多的時間，她就窩在家裡唱歌，她更說：「其實我很期待，每次開完刀後，（外貌）會有甚麼不一樣的改變。」

曾宇辰從小就熱愛表演。（藏雲娛樂提供）

擁有天使般嗓音的她，接受本報專訪透露，其實結束節目比賽後，人生一度出現徬徨，「跑場的費用不是那麼穩定，我不想要靠家裡的經濟支援，很想要去闖闖看，累積社會經歷。」 後來她在大學畢業後，曾在新竹餐廳打工，卻不幸遇到霸凌事件，曾宇辰的媽媽不捨地說：「家裡沒有困苦到，要妳這樣出去讓人家欺負，如果妳真的想要盡力去做，為什麼不去找一份駐唱的工作？」母親的一席話，反倒鼓勵了她。

曾宇辰從小就熱愛表演。（藏雲娛樂提供）

後來她在新竹的餐廳獲得駐唱機會，更加盟新東家，去年與同門的藝人參加世大運主題曲甄選計畫，並以主題曲《擁抱世界擁抱你》，獲得最終甄選冠軍，正在接受公司培訓的曾宇辰，期盼暑假有機會能推出屬於自己的作品。