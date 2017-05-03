小嫻、何守正沖繩曬恩愛 阿翔亂入糗當電燈泡

何守正、小嫻拍婚紗，阿翔在旁亂入當電燈泡。（TVBS提供）

〔記者粘湘婉／台北報導〕何守正、小嫻當初在美國登記結婚，回台卻沒辦婚禮也沒蜜月，夫妻倆結婚4年多，身為小嫻好友的阿翔，為了讓小夫妻能夠好好放鬆一下，特別企劃《食尚玩家》委託會社，由阿翔為他們精心計畫沖繩蜜月之旅。旅途中小嫻與何守正不時甜蜜放閃，但阿翔卻為了主持而打斷，讓小嫻嬌嗔道：「你很像電燈泡耶」

何守正偷偷躲在阿翔房間做早餐，就為獻給老婆小嫻一個驚喜。（TVBS提供）

小嫻自從結婚後，一路支持何守正發展健身房事業，為了體恤老婆辛苦，何守正貼心準備驚喜，一早假裝去健身房，實際卻跑到阿翔房間做愛妻早餐。沒想到端著早餐回房間，小嫻也早已快手做好早餐，等老公回來，夫妻倆小默契也閃瞎在場眾人。

小嫻吃到老公親手做的歐姆蛋，裡面還包著最愛的餐肉，開心地抱著何守正誇他優秀，一旁的阿翔差點被閃瞎眼，本以為阿翔是在想老婆，沒想到幾句話脫不了浩子，讓小嫻狂虧：「你對浩子就是有愛還不承認！」

不僅如此，阿翔也貼心為夫妻倆準備婚紗驚喜，小嫻換上美麗長禮服、何守正也穿上帥氣西裝，在沖繩美景下完成唯美婚紗拍攝，何守正更向愛妻送上親手做的卡片，感謝小嫻相伴他創業之路，完全沒有抱怨沒時間陪伴她，最後還用兩人專屬密語誇她「阿必，棒棒腿喔！」一旁的阿翔卻為節目拍攝，不斷打斷夫妻倆曬恩愛，讓小嫻忍不住抱怨阿翔根本是電燈泡，阿翔在旁好氣又好笑地說：「我辛辛苦苦安排，妳還說我電燈泡！節目沒有主持人是要看什麼？」