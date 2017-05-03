謝雅真化身刁蠻公主！郭書瑤古裝造型超美

郭書瑤在《狼殿下》飾演刁蠻公主。（京騰娛樂提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕「瑤瑤」郭書瑤跳脫過去性感甜美形象，在夯劇《通靈少女》飾演個性可愛又直率的「謝雅真」，自然演技獲得不少觀眾讚賞，最近她參與《我的少女時代》導演陳玉珊所擔任總製片人的古裝愛情傳奇劇《狼殿下》，精緻唯美的劇照一公開，讓粉絲們紛紛大喊「還想看更多」。

郭書瑤在《狼殿下》飾演刁蠻公主。（京騰娛樂提供）

《通靈少女》上週播出完結篇，郭書瑤馬上又有新作品的消息與粉絲分享，她在《狼殿下》中飾演異邦小公主，從釋出的劇照可以看到《甄嬛傳》及《如懿傳》的造型指導陳同勳為她精心設計的造型。全身上下都是純手工縫製，也因為要符合「被捧在手掌心的刁蠻公主」的角色設定，華麗且沉重的配飾更是一樣不少，每套服裝都最少有5公斤重，讓郭書瑤笑稱每天拍戲都像是在做重量訓練。

郭書瑤在《通靈少女》飾演個性可愛又直率的「謝雅真」。（公視提供）

第一次這麼長時間在中國拍攝大型古裝劇，許多經驗對郭書瑤來說，都是初體驗，譬如騎馬和吊鋼絲，就讓她感到特別新鮮，尤其是剛到雲南香格里拉片場，就長時間吊鋼絲拍了好多天戲，直呼：「這次真的是吊鋼絲吊到飽！」她還說：「還有劇本也是一個大挑戰，台詞比起現代劇難背很多，但也學習到很多。」