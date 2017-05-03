奇光召喚 女星求子取卵險喪命

Melody取卵險喪命，鬼門關前走一遭：眼前有道光。（衛視中文台提供）

〔記者洪素津／台北報導〕Melody錄製衛視中文台《女人234》分享當初為求子取卵差點連命都沒了，讓人不得不佩服女人為母則強，不過當中也有許多令人哭笑不得的方法，Melody笑道有人建議做完功課要倒立，還要有意念祈求做人成功，她說自己只換來腰很疼，當時聽到醫生要她運動，她就拉著老公一起拼命騎飛輪，還是懷孕不了，陶晶瑩妙語點破：「騎完飛輪後有騎老公嗎？」

Melody分享自己為了懷孕，數次的人工受孕下來，前後花費約50-100萬，當年光取兩顆卵就內出血差點喪命，在昏迷的時候，她說真的看到眼前有一道光下來，就當她猶豫要不要向前走的時候，聽到左邊有人在叫她的名字，一睜開眼就看到是老公在呼喚她，奇特的經驗讓現場所有人覺得不可思議，

Melody好不容易懷了孩子，醫生卻一直不敢說出祝福，因為唐氏症指數很高，Melody說她半條命換來一個心跳，這是上天給的禮物，跟老公商量後，決定不管孩子有沒有唐氏症，都要生下來，幸好報告出來是正常的，讓她鬆了一口氣。所有最精彩的內容就在（4日）晚間10點衛視中文台《女人234》；愛奇藝台灣站晚間11點網路獨家播出。