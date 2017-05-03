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（獨家）《樓下房客》全裸男女姊弟秘戀一年半！

2017/05/03 18:39

李杏（左）被爆秘戀侯彥西，右為莊凱勛。（安邁進提供）

〔記者盧家豪／台北報導〕《那些年，我們一起追的女孩》裡的「勃起」戀愛中！27歲侯彥西被爆與大他5歲的李杏秘密姊弟戀一年半，事實上兩人學生時期就認識，感情一直不錯，據悉兩人是合作拍《樓下的房客》期間萌生愛苗，之後便陷入熱戀，今年一月甚至被直擊在超市甜蜜約會扮家家酒。

侯彥西在《樓下的房客》中演出魯蛇大學生，全裸演出遭男主角任達華慘虐。（安邁進提供）

李杏、侯彥西是國立台灣藝術大學戲劇系學姊弟，一年多來兩人雖未公開，但嘴巴可沒閒著，侯彥西在一次受訪時一談到李杏話匣子就停不下來，狂讚女友「第一印象雖然難相處，其實個性貼心，只要看到適合的小禮物都會買來送給朋友，自己就收過不少小禮物」。

李杏（右）、侯彥西爆出一年半姊弟戀情，臉書早有端倪。（翻攝自臉書）

去年李杏以《樓》片角色入圍金馬獎最佳女配角，侯彥西馬上就在臉書發出兩人合照「恭喜最愛的學姊」，李杏第一時間留言回應，「最愛你最愛台藝，如果不要偷我照片就更愛了～～」還附上一大串愛心符號，不難看出端倪。

知情人士指出，兩人2015年底《樓》片殺青後就陷入熱戀，但一直保密到家，侯彥西的臉書上唯一能看到的女性友人就只有「樹懶妹」高雋雅，其餘多是自拍；李杏則幾乎都是獨照，但掌鏡者是誰就不得而知，上月愚人節時李杏也PO出一張假的「被求婚照」，當中另一隻手的主人不無可能就是侯彥西。

李杏被爆秘戀侯彥西。（資料照）

兩人今年一月被讀者直擊在台北某影城樓下超市開心買菜，似乎準備回家煮飯享受二人世界，期間侯彥西還一度背起李杏玩得超開心，看到有人經過才放下女方。今年4月再度一起拍攝網路劇《富錦街─這條街上的那些故事》，相信共同話題不少。對此侯彥西經紀人表示：「兩人感情是不錯，不過還有待求證。」李杏經紀人則還未聯絡上。

侯彥西和緋聞女友李杏是台藝大學姊弟。（資料照）

侯彥西當年在電影《那些年，我們一起追的女孩》中飾演搞笑角色「勃起」為人所知，之後又接下《樓下的房客》中魯蛇大學生的角色，被男主角任達華脫得精光慘虐受到關注；而同片的李杏在片中飾演放浪的陳小姐，全裸演出性愛橋段，敬業有加。

李杏（左）、侯彥西年初被路人直擊甜蜜約會。（讀者提供）李杏（右）、侯彥西年初被路人直擊甜蜜約會。（讀者提供）

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