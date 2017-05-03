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王大陸古裝照曝光！為適應高海拔拒用氧氣瓶

2017/05/03 18:24

王大陸在《狼殿下》中，首次以古裝造型亮相。（當樂娛樂提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕以電影《我的少女時代》爆紅的王大陸，最近在古裝愛情傳奇劇《狼殿下》挑大樑擔任男主角「渤王」，日前官方發佈劇照，其中王大陸首次以古裝造型亮相，引起粉絲們熱烈討論。

《狼殿下》由陳玉珊任總製片人、王大陸與李沁主演，在高海拔的雲南香格里拉拍攝，由於環境險惡，身旁工作人員均有高山症狀，一個轉身、走幾步路就會喘，每天每個人都人手一瓶氧氣瓶。王大陸進組至今已1個月，偶有高山症狀，但因武打的場次還未拍攝，為了不讓自己太依賴氧氣瓶，也訓練自己習慣高山的氣候環境，所以他至今堅持不使用氧氣瓶。拍攝期間王大陸最佩服武術組的老師們，跑、翻、吊鋼絲等耗體力的動作都還面不改色，體力驚人。

王大陸與李沁演出《狼殿下》。（當樂娛樂提供）

王大陸為此劇也做足了功課，因為飾演從小被狼群養大的男主角，除了要演人之外，還要演「狼」，所以在訓練課程上也有所不同，細心觀察和模仿狼的動作及反應。開拍後王大陸為求更精進，每天凌晨出班、天黑收工，回下塌飯店後接著上課到半夜，認真為劇下足功夫不喊累。目前《狼殿下》正在雲南香格里拉實景拍攝，此後還將轉戰橫店、象山等多地進行拍攝。

王大陸在《狼殿下》中「樹咚」李沁。（當樂娛樂提供）

近期王大陸除了拍攝《狼殿下》，也與人氣男團「TF BOYS」的王俊凱及董子健、張一山、劉昊然一同參加浙江衛視的實境真人秀《高能少年團》演出，節目一播出收視即拿下全國第一，引發不少話題。

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