炫GD送百萬跑車？師弟挨轟「靠師兄上位」

GD（左）和李昇勳（右）是同門師兄弟。（合成圖，翻攝自GD、李昇勳Instagram）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓偶像男團「WINNER」近日才帶著睽違已久的新專輯回歸樂壇，令不少粉絲深感欣慰，不料1日成員李昇勳卻因為在Instagram上曬出疑似是師兄G-DRAGON送他的跑車，挨轟「炫富」、「靠前輩上位」！

李昇勳1日在Instagram的限時動態PO出GD送的車子。（翻攝自sports seoul）

1日，「WINNER」的Rapper李昇勳在自己的Instagram的限時動態中，PO出了一段他坐在一部「勞斯萊斯」名車的駕駛座上拍攝的影片，還在影片中打上「志龍哥做為禮物給我買的車」。不料，李昇勳PO的影片也引來一片撻伐，有人認為他這樣做根本就是在利用GD的名氣讓自己上位，也有不少人批評他的行為是在炫富，再加上「勞斯萊斯」的車動輒上百萬元，不少人也相當質疑GD送這麼貴的車的真實性。

李昇勳（右二）是男團「WINNER」的一員。（翻攝自李昇勳Instagram）

對此，有網友就分析稱，雖然影片中打上的「志龍哥」和GD的本名相同，但也有可能不是同一人，且車上的里程表顯示車已經開了3萬多公里，就算真的是GD本人送的，也可能是GD不用的舊車，才轉贈給師弟當禮物。