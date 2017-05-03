Gary閃婚換號碼失聯 再無預警刪光IG貼文

Gary不僅閃婚，還換了手機號碼。（資料照，記者陳志曲攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓歌手Gary退出擔任多年固定班底的節目《Running Man》後，先是突然在Instagram宣布閃婚圈外女友，之後又有和饒舌隊友拆夥、公司歇業的傳聞，再加上馬來西亞的演唱會突然取消，甚至被《RM》的成員爆料換了手機號碼、讓大家都連絡不上，種種消息令粉絲擔心不已。不料，Gary日前更是無預警刪光自己Instagram的所有貼文，讓人不禁猜測他是不是怎麼了？

Gary無預警刪光貼文。（合成圖，翻攝自Gary Instagram）

近日，Gary被網友發現刪光了自己全部的Instagram貼文，並且沒有更新任何動態，而由於這個時機相當敏感，因此不少粉絲都很擔心自己的偶像是不是陷入了低潮期。不過，由於Gary已經不是第一次刪除自己的Instagram貼文，之前退出《RM》時也有刪文，所以也是有人認為他可能只是覺得輿論壓力大想整理一下版面，或是單純心情不好需要調適而已。

《Running Man》的其餘6名成員都聯絡不上Gary。（翻攝自《Running Man》Instagram）