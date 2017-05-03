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擊敗韓石圭朴寶劍 孔劉登百想戲王寶座

2017/05/03 18:14

孔劉、徐玄振奪下本屆「百想藝術大賞」戲王戲后。（翻攝自Naver）

〔記者陳立妍／綜合報導〕「鬼怪」孔劉在競爭激烈的「第53屆百想藝術大賞」電視類最佳男主角獎一舉突圍，擊敗資深影帝韓石圭、新生代男神朴寶劍等人，以新劇《鬼怪》順利抱回戲王寶座，他上台時也特地感謝《鬼怪》編劇金恩淑、導演李應福、女主角金高恩，並以「因為和他們在一起，所有的時間都很美好」，感性對所有一起奮鬥的人表示謝意，戲后則由演出《浪漫醫生金師傅》的徐玄振獲得。

孫藝珍、宋康昊奪下本屆「百想藝術大賞」影帝后。（翻攝自Naver）

孔劉表示：「前幾個月前我還是孤單又燦爛的神，但現在卻以弱小的人類回來了，非常感謝過去長時間對我感到好奇，給予了我很多關愛的金恩淑編劇、一起完成了『金信』的李應福導演、給了孤單的『金信』很多愛情的恩悼，謝謝！」最後，他也不忘感謝父母及所有喜愛《鬼怪》的觀眾。

此外，本屆影帝后則為《密探》的宋康昊及《德惠翁主》的孫藝珍，電視劇類、電影類年度大獎則分別頒給了《鬼怪》編劇金恩淑及《下女的誘惑》導演朴贊郁。


「第53屆百想藝術大賞」主要得獎名單：

〔電視劇類〕

年度大獎：編劇金恩淑《鬼怪》

最佳電視劇：《Dear My Friends》

最佳男主角：孔劉《鬼怪》

最佳女主角：徐玄振《浪漫醫生金師傅》

最佳男新人獎：金玟錫《Doctors醫生們》

最佳女新人：李世英《月桂樹西裝店的紳士們》

最佳導演： 劉仁植《浪漫醫生金師傅》

最佳劇本：盧熙京《Dear My Friends》


〔電影類〕

年度大獎：朴贊郁導演《下女的誘惑》

最佳電影：《哭聲》

最佳導演：金知雲《密探》

最佳新導演：延尚昊《屍速列車》

最佳男主角：宋康昊《密探》

最佳女主角：孫藝珍《德惠翁主》

最佳男配角：金義聖《屍速列車》

最佳女配角：金素珍《金權性內幕》

最佳男新人：柳俊烈《金權性內幕》

最佳女新人：李尚熙《戀愛談》

最佳劇本：尹佳恩《我們》


〔特別獎項〕

功勞獎：金姈愛

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