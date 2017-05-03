瓊瑤貼平鑫濤屎尿事 藝文界：請為平老留尊嚴

瓊瑤公布平鑫濤健康隱私惹爭議。（翻攝自瓊瑤臉書）

〔記者楊媛婷／台北報導〕作家瓊瑤一再於臉書撰文公布丈夫平鑫濤的健康隱私，平家子女平瑩、平珩、平雲昨忍無可忍，首度和瓊瑤於臉書隔空駁火，平雲發表長達4千多字的長文稱無法理解瓊瑤為何公開父親的健康隱私，也強調父親只是失智並非病危，裝置鼻胃管也是醫生專業建議。平家發表公開信後，瓊瑤則在臉書痛罵平家子女惡毒殘忍，決定交出平鑫濤，並羅列平鑫濤的清潔用品，瓊瑤此舉讓許多藝文界大呼瓊瑤真的夠了，要她別再公布平鑫濤的屎尿事，為平鑫濤留下尊嚴。

在台灣藝文界中，平鑫濤地位崇高，提攜無數藝文後進，平鑫濤近年身體不適，一年多前更住進長照中心，對於平鑫濤醫療照護問題，瓊瑤一直無法與平鑫濤前妻所育的3名子女取得共識，昨間雙方關係更惡化到直接決裂。

昨天瓊瑤與平家子女正式翻臉後，瓊瑤在臉書貼出平鑫濤的排泄用品清單時，不少藝文界人士感到忍無可忍，有作家質疑瓊瑤為何將平鑫濤人生最後的細節公諸於世，直指「不忍卒睹、將人性尊嚴置於何地」，並表示即使是兩、三歲的小孩上廁所時都懂得躲著人，認為瓊瑤將像小孩的老人生活細節統統攤開來，實在太殘酷。