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百想最催淚！ 朴信惠金惠秀群星淚眼追悼金姈愛

2017/05/03 18:55

「百想藝術大賞」今頒發功勞獎追悼已故女星金姈愛（上圖），並由羅美蘭（下圖左）及朴信惠擔任引言人。（翻攝自Naver）

〔記者陳立妍／綜合報導〕有韓劇「國民媽媽」之稱的資深女星金姈愛，上月初因胰腺癌逝世，享壽65歲，今南韓影視盛事「百想藝術大賞」也特地頒發功勞獎追悼已故的金姈愛，感謝她對南韓演藝圈的貢獻。

和金姈愛在《月桂樹西裝店的紳士們》合作的羅美蘭，以及在《Doctors醫生們》飾演她孫女的朴信惠擔任引言人，兩人在台上追悼金姈愛時，一度難忍情緒崩淚，坐在台下的金惠秀、李世英也紛紛紅了眼眶，並由金姈愛的兒子上台代替母親領獎。

羅美蘭表示，因為在拍攝《月桂樹西裝店的紳士們》時，看到了金姈愛對演技的熱情，有一些話想說才決定站上舞台，泛淚說：「老師在與病魔對抗的過程中，直到最後都為了演戲而激烈的與病魔搏鬥，真的非常想念她！她展現給我們看的精神，我們永遠不會忘記。」

而朴信惠則表示，在拍攝《Doctors醫生們》時，她以「奶奶」代替「老師」稱呼金姈愛，因為對她而言比起生疏的前輩，金姈愛更像是牽著她的手，引領她的家人，「在我的眼裡，老師是讓所有後輩演員能夠以演員這個職業感到驕傲的人。」成為今天「百想藝術大賞」最催淚的橋段。

坐在台下的金惠秀（上圖）以手拭淚，以《月桂樹西裝店的紳士們》獲頒電視類最佳女新人的李世英也淚崩。（翻攝自Naver）

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