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I.O.I解散近4月後 「她們」7月組團出道！

2017/05/03 17:46

女團「I.O.I」是透過節目《PRODUCE 101 》組成的限定組合。（資料照，香港星島日報提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕透過選秀節目《PRODUCE 101》出道的限定女團「I.O.I」，去年5月出道後便累積超高人氣，還拿下許多音樂節目的排行榜第一名，不過在今年1月29日正式解散後，許多粉絲都相當不捨。好消息是，同屬「Fantagio娛樂」的確有情和金度妍，近日確定要另組女團出道了！

「I.O.I」成員確有情。（翻攝自OSEN）

據韓媒報導，昨日，Fantagio娛樂」發表公開聲明稱，將會推出一支名稱暫定為「i-Teen Girls」的女團，成員預計會有8到10人，並且估計會在今年7月出道。雖然最終成員和團名都還未定，但曾是「I.O.I」一員的確有情和金度妍確定將會加入團體中，消息一出讓不少想念她們粉絲相當開心。

「I.O.I」成員金度妍。（翻攝自OSEN）

事實上，「I.O.I」雖然解散，但是11名成員中幾乎全數都已經成為其他女子團體的成員出道，除了本來就是女團「DIA」的一員的鄭彩妍，還有在「I.O.I」活動期間就成功以女團身分出道的「gu9udan」的金世正和康美娜、「宇宙少女」的俞璉靜，以及「I.O.I」解散後才以別團身分出道的「PRISTIN」的林娜榮和周潔瓊。

如今，再加上本月將solo出道的金請夏和7月將以i-Teen Girls」出道的確有情和金度妍，就只剩下金素慧和「JYP娛樂」的全昭彌目前沒有以歌手身分再出道。不過，事實上金素慧現在正以演員的身分活動中，而全昭彌目前也活躍於各大綜藝節目和擔任音樂節目主持人，因此「I.O.I」整團都可以說是發展良好。

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