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有洋蔥！穆熙妍約定已故癌父「下輩子還要做我爸」

2017/05/03 17:38

穆熙妍（左）的父親因肝癌過世，她在臉書上寫下2000多字的長文，表達對父親的思念。（翻攝自穆熙妍臉書）

〔記者吳志偉／台北報導〕昱晶集團千金穆熙妍的父親兩星期前因肝癌末期過世，今天（5/3）告別式結束後，她在臉書哀傷寫下2000多字的長文，也緬懷過去與父親之間的相處，透露自幼家教甚嚴，讓她一度埋怨父親偏心不講理，後來才知父親將對她的愛都埋在心中，如今父親辭世，她表示至今仍難以接受事實，甚至不斷催眠自己父親仍活在世上，讓人看了相當不忍。

昱晶集團千金穆熙妍。（翻攝自穆熙妍臉書）

據了解，穆熙妍的父親去年10月至11月間發現罹患肝癌，當時已經是末期，她原本還在中國進行新書巡迴宣傳，便盡量排開工作，與弟弟專心照顧爸爸。穆熙妍的爸爸過世時，她更是天天以淚洗面，甚至哭到虛脫，前幾天還去醫院打點滴。

穆熙妍今天在臉書上表示，父親是個觀念古板的男人，只要言行舉止不合禮數，就會被視為丟家族的臉，立刻破口大罵，回憶起永遠高高在上的父親，竟曾擔憂她在外工作沒房子落腳，竟低聲下氣和屋主商量「想賣多少錢，我女兒不能沒地方住」。

昱晶集團千金穆熙妍。（翻攝自穆熙妍臉書）

穆熙妍說：「身為女孩，小時候我曾抱怨他管教太嚴，甚至覺得不公平，做姐姐責任太重，爸爸比較疼弟弟；長大後，才知道愛之深責之切的意義。他對我的要求固然高，但自律更苛刻。傳統男人多半不苟言笑，爸爸也是如此，他拙於言辭，嘴硬心軟，很少當面讚美我，要求與教誨比較多，我都要輾轉從別人口中，才知道他以我為傲。」

穆熙妍的父親因肝癌過世。（翻攝自穆熙妍臉書）

去年秋天穆熙妍的父親就頻繁進出醫院，連多位名醫都束手無策，不想讓家人擔憂的父親，仍咬牙苦撐配合各種療程，讓家人相當不捨，穆熙妍說：「比自己的生命消逝更悲傷的，是看著深愛之人的生命消逝，而我們只能眼睜睜目睹它發生，束手無策。」把握每個機會表達對爸爸的感謝，因為不知道哪一天是最後一天，哪一刻就永遠不見。最後的幾個禮拜，她常常在爸爸身邊看著他入睡，捨不得離開。有一次，她更握著父親枯黃的手，對著爸爸說「我愛你」，穆熙妍說：「他是個不輕易表達情緒的人，那天卻閉著眼睛，掙扎地開口說，我也愛妳。」甚至與父親約定「下輩子，你還要做我爸爸哦！」當下父親只能眼泛淚光點頭示意，已經沒有任何力氣再做回應。

最後穆熙妍說：「我知道這是解脫，他從此不再受苦，道理我都明白，可我也是真的，捨不得他。更願意相信，他只是暫時離開，有一天會在更美好的地方與我們相見；我不是沒有爸爸的人，他永遠在我心中。」感性又感傷的長文，讓不少網友心有戚戚焉，也紛紛留言安慰她。

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