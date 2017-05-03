（影音）翁滋蔓爆遇跟蹤狂 急call「他」甩糾纏

〔記者粘湘婉／台北報導〕女星翁滋蔓今出席運動鞋宣傳活動，以一身陽光裝扮亮麗現身，並分享跑步秘訣。她外型亮麗追求者眾多，今受訪透露曾遇到奇怪男子騷擾，跟蹤她超過一個月；小時候還曾遇到暴露狂，見她一走近就扒開衣服「露鳥」，讓她心驚膽跳。

翁滋蔓代言跑鞋活動。（記者宋志雄攝）

翁滋蔓透露，之前大學時她常在圖書館念書，直到閉館時間，當時有個男生幾乎每天出現在館內，「對方都會假裝巧遇，我在圖書館有時候要去廁所，或是去搭電梯，都會發現他在門口等我，有時候還想跟我回家」，時間長達一個月。「當時我都會想盡辦法甩開對方，但有次怎麼避都避不掉，只好call男同學來救我」，靠男同學英雄救美，幫她擺脫跟蹤狂騷擾。

翁滋蔓代言跑鞋活動。（記者宋志雄攝）

至於小時候的經驗，則是比跟蹤狂更可怕，「小時候回家經過公園，發現有一個男的站在路中間不走，我一靠近他就露出重點部位」。她透露當時她雖然嚇壞，但擔心露出驚慌神情，會讓對方更興奮，「我那時候只好裝鎮靜，當作沒看到趕快離開，等到離他有段距離以後，才趕快跑走」。

她過去緋聞不少，今透露現在是單身無男友，對於感情一切隨緣。擔任她經紀人的媽媽在旁也笑稱，對女兒談戀愛抱持開放態度，「我不管她的，其實也希望她能談段感情啦」。