韋禮安入圍歌王呼聲高 看好這兩位角逐歌后

GMA2017金曲獎頒獎典禮暨國際音樂節正式起跑，韋禮安。（記者胡舜翔攝）

〔記者吳志偉／台北報導〕「GMA 2017金曲獎頒獎典禮暨國際音樂節」今（5/3）在台視舉辦起跑記者會，包括韋禮安、盧廣仲、謝震廷、巴賴、Hello Nico等歌手一同出席。其中韋禮安和盧廣仲去年都有發片，有望角逐今年的金曲歌王，對於金曲入圍預測，韋禮安表示：「男生部分除了廣仲，還有林宥嘉、李榮浩，女生看好艾怡良、魏如萱。」

GMA2017金曲獎頒獎典禮暨國際音樂節正式起跑，Hello Nico（左起）、盧廣仲、陳宏宇、丁曉雯、黃韻玲、韋禮安、謝震廷、巴賴。（記者胡舜翔攝）

韋禮安笑稱好險自己不是評審，因為去年有很多不錯的作品，不過曾獲得第22屆金曲獎最佳新人獎、第26屆最佳作曲人獎的他，也希望今年自己有機會可以入圍最佳專輯，他說：「我覺得得獎是給家人安定的力量，還沒拿獎前，家人都會覺得我只是個玩音樂的，但拿到後他們就比較認同我，也會對我的工作安心點。」也透露現在家人反而會給予他一些建議，「前陣子我幫電影《藍色小精靈》配音，爸爸就說我配音配的很好。」

今年的「金曲售票演唱會」將邀請國內外共12組歌手及團體表演，包含韋禮安、盧廣仲、玖壹壹，以及日本女子搖滾團體BAND-MAID，今年更加入東南亞地區樂團，為整體售票演唱會增添豐富的音樂元素，同時促進我國與新南向國家流行音樂產業多元化交流，韋禮安表示，這次會將歷屆專輯做精選總結表演，也會把國際化元素思考加入。