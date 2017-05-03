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（圖輯影音）吳慷仁期待幸福 順其自然娶女友鍾瑶

2017/05/03 16:23

〔記者陳奕全／台北報導〕吳慷仁因與鍾瑶合作電影《白蟻-慾望謎網》擦出愛火，今天吳慷仁出席時尚鞋款發表會，被問到曾公開放話「娶定」女友鍾瑶？吳慷仁先是笑說，「這不像是我會講的話。」接著解釋，結婚是兩個人的事不是單方面說好就好。

吳慷仁出席代言戶外機能鞋款品牌記者會表示很期待幸福，也順其自然要娶女友鐘瑤。（記者陳奕全攝）

吳慷仁說：「但能夠跟喜歡的人或對的人結婚是一件很幸福的事，我期待我那麼幸福！」但他接著說：「不知道未來會怎要樣，就順其自然就好！」

吳慷仁出席代言戶外機能鞋款品牌記者會表示很期待幸福，也順其自然要娶女友鐘瑤。（記者陳奕全攝）

這時採訪的媒體接著問：那對對方的感覺也是「很自然」。他趕緊解釋：「大哥！你這樣問就不行了！我當然是認真的！」看來吳慷仁很期待幸福，也順其自然要娶女友鍾瑶

吳慷仁（左）、小薰出席代言戶外機能鞋款品牌記者會。（記者陳奕全攝）吳慷仁（左）、小薰出席代言戶外機能鞋款品牌記者會。（記者陳奕全攝）吳慷仁出席代言戶外機能鞋款品牌記者會表示很期待幸福，也順其自然要娶女友鐘瑤。（記者陳奕全攝）小薰出席代言戶外機能鞋款品牌記者會。（記者陳奕全攝）吳慷仁出席代言戶外機能鞋款品牌記者會表示很期待幸福，也順其自然要娶女友鐘瑤。（記者陳奕全攝）

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