尷尬！蕾哈娜派對爆滿 保全拒艾迪瑞德曼進場

奧斯卡影帝艾迪瑞德曼（右）和老婆漢娜貝格蕭（左）一起出席蕾哈娜舉辦的私人派對，被保全拒絕進入。（法新社）

〔娛樂頻道／綜合報導〕英國男星艾迪瑞德曼以《愛的萬物論》勇奪奧斯卡影帝，接著又接拍《丹麥女孩》、《怪獸與牠們的產地》演藝事業登上巔峰。近日，艾迪瑞德曼和老婆漢娜貝格蕭一起出席，一年一度的時尚盛宴「Met Gala」，更受邀出席蕾哈娜舉辦的私人派對，卻在進入派對門口，被保全拒絕進入。

艾迪瑞德曼被保全拒絕進入派對後，被目擊相當憤怒地在講電話。（翻攝自每日郵報）

據英國《每日郵報》報導，雷哈哪在「Met Gala」慈善宴會後，在紐約夜店舉辦私人派對，吸引眾多藝人前往，艾迪瑞德曼也帶著老婆一起參加派對，沒想到卻在夜店門口被保全攔下，艾迪瑞德曼試圖跟保全溝通但仍無法進入派對，似乎讓他相當不高興，還被目擊非常生氣地在講電話，隨後只能尷尬地帶著老婆離開。據悉，當天參加派對的人數實在太多，導致場地太過擁擠，保全為了控管人數才拒絕讓奧斯卡影帝進入。



蕾哈娜在Met Gala晚宴後，在紐約夜店舉辦派對，吸引眾多藝人參加。（歐新社）