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網爆周杰倫罵到中國特警 不道歉走不出西安

2017/05/03 16:18

周杰倫日前在演唱會因為歌迷燈牌遭沒收，心急誤罵中國公安。（翻攝自周杰倫臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕周杰倫誤罵公安事件延燒，日前他在西安開唱，為護粉絲開罵保安：「你給我滾出去！」事後發現這名保安其實是中國公安，身分還是特警，周杰倫發文、親錄影片道歉止血，也親赴體育場指揮部遞交致歉信，對此，中國一名自稱資深時評人透露「周杰倫在事發後根本沒有道歉的意思」。

周杰倫事後親自拍影片致歉。（翻攝自秒拍）

微博上一名獲微博官方認證的中國時評人「一個有點理想的記者」撰文表示，他從西安公安那裡了解到周杰倫事後沒有道歉的意思，是因公安局負責人撂話「不道歉別想離開」，才會在微博致歉滅火，隔天周杰倫到體育場指揮部時，西安市公安局副局長和碑林分局負責人也在場，周杰倫的台灣經紀人、中國經紀人印出了一封道歉信，並讓周杰倫簽字，他直指：「周杰倫在現場基本沒有說話」。

他還透露該名被罵的公安其實是特警支隊副大隊長，是位立功多次的資深老警察，卻遭周杰倫在6萬人面前飆罵「滾出去」，加上周杰倫粉絲當場鼓譟叫好，讓他差點掉下男兒淚，「所謂當事人已諒解純屬謠傳」，另外，他認為周杰倫當眾飆罵公安「百分百涉嫌妨害公務罪」，這番言論也引起粉絲熱議。

中國一名自稱資深時評人接連發文批周杰倫。（翻攝自一個有點理想的記者微博）

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