（圖輯）潤娥秀智百想紅毯比美 朴寶劍雲畫CP人氣最夯

朴寶劍。（翻攝自朝鮮體育）

〔記者陳立妍／綜合報導〕有南韓「金球獎」美譽的「百想藝術大賞」，於今下午在首爾三成洞COEX D HALL盛大舉行，擔任頒獎典禮主持人的朴重勳、秀智相偕步上典禮紅毯，身穿深藍色露肩長禮服的秀智，與穿著桃紅色露肩長禮服亮相的潤娥，不約而同露美肩搶鏡，一藍一紅榮登紅毯美麗「嬌」點。

此外，入圍電視類最佳男新人的振永、孔明、金玟錫則以正式黑色西裝帥氣登場，讓現場粉絲尖叫聲不斷。而「雲畫CP」朴寶劍、金裕貞稍早已抵達紅毯，讓紅毯氣氛陷入最高潮，兩人也確認已奪下本屆的電視類最佳男女人氣獎。

孫藝珍。（翻攝自Newsen） 朴信惠。（翻攝自朝鮮體育） 池昌旭。（翻攝自OSEN） 潤娥身穿桃紅色露肩長禮服亮相。（翻攝自Newsen） 秀智身穿深藍色露肩長禮服亮相。（翻攝自OSEN） 振永入圍電視類最佳男新人。（翻攝自mydaily） 「EXO」成員D.O.。（翻攝自xsportnews） 李炳憲。（翻攝自xsportnews） 金惠秀。（翻攝自首爾體育） 南韓「國民妹妹」金裕貞。（翻攝自xsportnews） 《大力女子都奉順》女主角朴寶英。（翻攝自startoday） 《鬼怪》女主角金高恩。（翻攝BizEnter）