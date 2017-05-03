限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

（圖輯）潤娥秀智百想紅毯比美 朴寶劍雲畫CP人氣最夯

2017/05/03 15:17

朴寶劍。（翻攝自朝鮮體育）

〔記者陳立妍／綜合報導〕有南韓「金球獎」美譽的「百想藝術大賞」，於今下午在首爾三成洞COEX D HALL盛大舉行，擔任頒獎典禮主持人的朴重勳、秀智相偕步上典禮紅毯，身穿深藍色露肩長禮服的秀智，與穿著桃紅色露肩長禮服亮相的潤娥，不約而同露美肩搶鏡，一藍一紅榮登紅毯美麗「嬌」點。

此外，入圍電視類最佳男新人的振永、孔明、金玟錫則以正式黑色西裝帥氣登場，讓現場粉絲尖叫聲不斷。而「雲畫CP」朴寶劍、金裕貞稍早已抵達紅毯，讓紅毯氣氛陷入最高潮，兩人也確認已奪下本屆的電視類最佳男女人氣獎。

孫藝珍。（翻攝自Newsen）朴信惠。（翻攝自朝鮮體育）池昌旭。（翻攝自OSEN）潤娥身穿桃紅色露肩長禮服亮相。（翻攝自Newsen）秀智身穿深藍色露肩長禮服亮相。（翻攝自OSEN）振永入圍電視類最佳男新人。（翻攝自mydaily）「EXO」成員D.O.。（翻攝自xsportnews）李炳憲。（翻攝自xsportnews）金惠秀。（翻攝自首爾體育）南韓「國民妹妹」金裕貞。（翻攝自xsportnews）《大力女子都奉順》女主角朴寶英。（翻攝自startoday）《鬼怪》女主角金高恩。（翻攝BizEnter）

相關新聞

推薦新聞
（影音）功夫皇帝李連杰抱病重出江湖！全因「他」太猖狂 （影音）功夫皇帝李連杰抱病重出江湖！全因「他」太猖狂
2017/05/03 07:28
（獨家）婆媳連心！《還珠》舵手護航瓊瑤 「第三代惡意詆毀」 （獨家）婆媳連心！《還珠》舵手護航瓊瑤 「第三代惡意詆毀」
2017/05/03 07:09
八點檔女星遭脫衣家暴 慘被前夫騙走800萬 八點檔女星遭脫衣家暴 慘被前夫騙走800萬
2017/05/03 07:40
玖壹壹春風帶妹上摩鐵 經紀公司：在裡頭純聊天 玖壹壹春風帶妹上摩鐵 經紀公司：在裡頭純聊天
2017/05/03 06:44
（獨家）五月天怪獸驚傳食物中毒 支持馬刺隊還慘輸 （獨家）五月天怪獸驚傳食物中毒 支持馬刺隊還慘輸
2017/05/03 07:26
男男戀傳8年 週刊爆炎亞綸回家阿本掏門卡開門 男男戀傳8年 週刊爆炎亞綸回家阿本掏門卡開門
2017/05/03 08:37
當年賜死石內卜 JK羅琳慚愧公開道歉了！ 當年賜死石內卜 JK羅琳慚愧公開道歉了！
2017/05/03 08:14
愛上蠍女 王傳一被爆搭上孫鵬小三 愛上蠍女 王傳一被爆搭上孫鵬小三
2017/05/03 06:24
貧乳女星買內衣 遭諷「32A這麼小能穿嗎」 貧乳女星買內衣 遭諷「32A這麼小能穿嗎」
2017/05/03 11:34
狼師背景曝光 正妹女兒遭鄉民起底 狼師背景曝光 正妹女兒遭鄉民起底
2017/05/03 12:26
解約免付違約金 女神梁云菲感謝他 解約免付違約金 女神梁云菲感謝他
2017/05/03 07:30
《通靈》美女謝翔雅爆紅 年初切了球星男友 《通靈》美女謝翔雅爆紅 年初切了球星男友
2017/05/03 10:54
花邊教主凍齡16年！13歲和現在長一樣 花邊教主凍齡16年！13歲和現在長一樣
2017/05/03 08:45
4部華語片賣輸《玩命8》 竟發聲明「看到與好萊塢的差距」 4部華語片賣輸《玩命8》 竟發聲明「看到與好萊塢的差距」
2017/05/03 07:28
待小三劉立立如姊妹 王玫挺瓊瑤：知照顧者痛苦 待小三劉立立如姊妹 王玫挺瓊瑤：知照顧者痛苦
2017/05/03 10:03
大老婆的反擊！洗米嫂曬火辣比基尼 6塊腹肌超搶眼 大老婆的反擊！洗米嫂曬火辣比基尼 6塊腹肌超搶眼
2017/05/03 13:38
隋棠女兒萌照4連拍 睡醒看到...立馬笑 隋棠女兒萌照4連拍 睡醒看到...立馬笑
2017/05/03 10:44
藍心湄大膽問「最後一次」 資深女星嗆「40年前了」 藍心湄大膽問「最後一次」 資深女星嗆「40年前了」
2017/05/03 12:47
戴戒指是禮貌！旅法名模金禧曾因這件事被公公訓 戴戒指是禮貌！旅法名模金禧曾因這件事被公公訓
2017/05/03 07:22
足球金童歡慶42歲生日 維多莉亞拉哈珀獻吻 足球金童歡慶42歲生日 維多莉亞拉哈珀獻吻
2017/05/03 08:17
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.