老婆差點不是我 趙小僑自曝和劉亮佐之間有個她

趙小僑對張小燕自揭一段不為人知的往事。（TVBS提供）〔記者洪素津／台北報導〕趙小僑四月初與劉亮佐在沖繩舉行完婚禮，近日和兩人的紅娘張本渝上TVBS《小燕有約》。節目中，趙小僑對張小燕自揭一段不為人知的往事，當年劉亮佐的妹妹一眼看到身形嬌小、又同為劇場演員的張本渝時，其實屬意搓合張本渝及劉亮佐，趙小僑更轉頭對張本渝說：「我們可能差點變成情敵！」

一聽到趙小僑這樣說，張本渝驚嚇連連，張大雙眼頻問「真的假的?」此外，張小燕還加碼爆料，據悉劉亮佐這麼大個兒，卻要媽媽幫忙剪指甲，笑說「他是個媽寶啊！」只見趙小僑霸氣護愛，直喊：「沒有啦！是婆婆的剪指甲功夫好。」

趙小僑對張小燕自揭一段不為人知的往事。（TVBS提供）趙小僑與劉亮佐愛情長跑6年，兩人攜手走過風風雨雨，當張小燕問起趙小僑是否曾經閃過分手念頭時，趙小僑語氣堅定地表示「從來沒有！」說道心疼劉亮佐與前妻所生的14歲兒子劉子銓，滿滿母愛表露無疑，趙小僑說：「銓銓已經經歷過一次這種事情，我真的不希望再讓他經歷一次。」趙小僑更曾經對著劉亮佐說：「我很可能因為小孩而離不開你。」此番感性宣言一出，立刻逼哭身旁的張本渝，更可見趙小僑對孩子的重視程度。更多精彩內容，請鎖定5月3日晚間11點TVBS 56頻道《小燕有約》。

趙小僑更轉頭對張本渝說：「我們可能差點變成情敵」。（TVBS提供）