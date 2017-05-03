《星際異攻隊2》全球熱賣 導演透露下一步將會是...
2017/05/03 14:16
《星際異攻隊2》全球熱賣，續集走向讓影迷好奇。（迪士尼提供）
〔記者許世穎／綜合報導〕漫威新作《星際異攻隊2》正在全球熱映，雖然美國及中國兩大市場本周才登場，但全球票房已迅速突破1億美金大關（30億台幣），台灣上週也以7000萬台幣登上冠軍寶座。幕後功臣導演詹姆斯岡恩日前也宣布將回歸執導第3集，更說會將「星爵」、「葛摩菈」等這一代的「星際異攻隊」的冒險畫下句點。
詹姆斯岡恩在目前兩集《星際異攻隊》身負執導及編劇2大工作，日前宣布第3集也將由他操刀，也讓他成為目前漫威系列中，唯一完整執導三部單一系列作品的導演。他受訪時表示，以他的認知，第3部電影會繼續整個「星際異攻隊」的冒險故事，「我們正在討論續集的大方向，有一些史詩級的結論，我想會是這一代星際異攻隊的結局」。
他也透露，自己接下來會幫助拓展整個漫威電影宇宙，尤其未來10年裡的計畫，自己都會幫助將一些種子（伏筆）放到電影裡，「包括《星際異攻隊3》，還有其他要繼續發展的電影計畫、要聚焦在哪些角色上。」外媒推測，這也代表接下來漫威電影，可能會有更多篇幅在外太空，也許包括鋼鐵人、美國隊長等角色都不一定會出現在「漫威電影宇宙第四階段」之中。
而在《星際異攻隊2》客串現身的席維斯史特龍、楊紫瓊等角色，詹姆斯岡恩也表示，目前都在計畫中，尤其是史特龍飾演的史塔卡，但不一定會在《星際異攻隊3》就加入，「我們還在討論，不過確實有計劃更多席維斯史特龍的篇幅，未來走向如何發展、還有推出其他的角色，都還在討論。」請影迷耐心期待。《星際異攻隊2》全台熱映中。
導演詹姆斯岡恩已宣布繼續執導《星際異攻隊3》，並將參與漫威電影宇宙接下來的發展。（翻攝IMDB）
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