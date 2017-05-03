（影音）4歲混血萌娃YG門口找BIGBANG 可愛指數破表！

4歲的韓澳混血小萌娃艾莉絲（箭頭處）最近因為一支到「YG娛樂」門口詢問BIGBANG在不在裡面的影片爆紅。（合成圖，翻攝自YouTube、Instagram）

〔記者陳昱均／綜合報導〕南韓天團「BIGBANG」憑藉獨特的音樂風格，成功跨越語言的障礙紅遍全世界，在全球各地都有大批死忠鐵粉，每次舉辦演唱會更是一票難求。而他們的魅力，連年僅4歲的小小孩都抵擋不了，最近網路上瘋傳一支4歲的澳洲韓國混血女娃到「YG娛樂」門口，以韓文詢問BIGBANG在不在裡面的影片，可愛模樣萌煞眾人。

BIGBANG在世界各地都有大批粉絲，就連4歲小女孩也被他們的魅力給迷倒。（翻攝自Naver）

這支影片是由與韓國丈夫結婚的澳洲部落客妮可拉在上月底上傳到YouTube上的，影片中的小小女主角是自己同樣嫁給韓國男子的姊姊蘇菲所生的4歲女兒艾莉絲，因為一直以來都是BIGBANG的死忠粉絲，甚至還曾去看過他們的演唱會，因此在路過她認為是「BIGBANG」的家的「YG娛樂」時，不管媽媽說BIGBANG可能不在，還是自己跑去用韓文問警衛，想確定BIGBANG「在不在家」。

現年4歲的艾莉絲是個韓澳混血兒，韓文相當流利，還是BIGBANG的小粉絲。（合成圖，翻攝自Instagram）

雖然正常來說，警衛是不允許粉絲走到YG正門口前的，不過發現來者是一名小小孩，他仍親切回答了艾莉絲這位小粉絲，可惜的是BIGBANG並不在公司內，艾莉絲知悉後顯得有點失望，邊回頭走向媽媽、邊用韓文說：「BIGBANG不在」，讓網友看了直呼：「萌翻了」、「怎麼能這麼可愛！」影片上傳才短短一周多，就吸引超過30萬人搶看，引發熱烈討論。

得到BIGBANG不在「家」的答案讓艾莉絲有些失望，也以流利韓文回答媽媽偶像真的不在。（翻攝自YouTube）

相關影片：〈影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒〉