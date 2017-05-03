限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

狼師誘姦遭掀底 正妹主播酸民代刷存在感

2017/05/03 13:12

東森主播陳智菡認為，女作家之死已是悲劇，狼師被未審先判也是。（翻攝臉書）〔記者曾德蓉／台北報導〕才女作家A女日前自殺身亡，她的父母發表聲明指出，女兒自殺原因是8、9年前曾遭補教名師誘姦，該名狼師因此遭到肉搜，高雄市議員蕭永達昨則分別在記者會、節目中曝光狼師本名與任職補習班，東森主播陳智菡對此深感不以為然，「一位女作家之死是悲劇，一個老師被肉搜，還未審先判難道就不是？」

陳智菡在臉書Po文表示，才女作家之死，引出一堆民代，這些人前仆後繼衝出來爆料，左一句「有種告我」，又一句「出來面對」，喊聲喊得很爽，看似正義凜然，但她站在客觀角度分析，女作家之死是悲劇，但一個老師被肉搜、未審先判，難道就不是悲劇？

粉絲則力挺陳智菡，留言表示：「有些人不出來露面說點話對選民交待不過去」、「都是情緒，死是事實，不爽也是實，這事只會單邊說明，不會那個老師出來認了吧？未審先判成了人的常態

★☆自由電子報關心您☆★

自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995

張老師專線：1980

推薦新聞
（影音）功夫皇帝李連杰抱病重出江湖！全因「他」太猖狂 （影音）功夫皇帝李連杰抱病重出江湖！全因「他」太猖狂
2017/05/03 07:28
（獨家）婆媳連心！《還珠》舵手護航瓊瑤 「第三代惡意詆毀」 （獨家）婆媳連心！《還珠》舵手護航瓊瑤 「第三代惡意詆毀」
2017/05/03 07:09
八點檔女星遭脫衣家暴 慘被前夫騙走800萬 八點檔女星遭脫衣家暴 慘被前夫騙走800萬
2017/05/03 07:40
玖壹壹春風帶妹上摩鐵 經紀公司：在裡頭純聊天 玖壹壹春風帶妹上摩鐵 經紀公司：在裡頭純聊天
2017/05/03 06:44
當年賜死石內卜 JK羅琳慚愧公開道歉了！ 當年賜死石內卜 JK羅琳慚愧公開道歉了！
2017/05/03 08:14
男男戀傳8年 週刊爆炎亞綸回家阿本掏門卡開門 男男戀傳8年 週刊爆炎亞綸回家阿本掏門卡開門
2017/05/03 08:37
愛上蠍女 王傳一被爆搭上孫鵬小三 愛上蠍女 王傳一被爆搭上孫鵬小三
2017/05/03 06:24
貧乳女星買內衣 遭諷「32A這麼小能穿嗎」 貧乳女星買內衣 遭諷「32A這麼小能穿嗎」
2017/05/03 11:34
（獨家）梁云菲突解約退團 玖壹壹春風這樣說 （獨家）梁云菲突解約退團 玖壹壹春風這樣說
2017/05/03 07:12
小哀意外走光畫面 收視率瞬間破40％ 小哀意外走光畫面 收視率瞬間破40％
2017/05/03 07:10
美劇首集下重鹹猛藥 女星陰道竟會吃人... 美劇首集下重鹹猛藥 女星陰道竟會吃人...
2017/05/03 07:40
解約免付違約金 女神梁云菲感謝他 解約免付違約金 女神梁云菲感謝他
2017/05/03 07:30
花邊教主凍齡16年！13歲和現在長一樣 花邊教主凍齡16年！13歲和現在長一樣
2017/05/03 08:45
方宥心談愛 被傅子純像溫茶般融化 方宥心談愛 被傅子純像溫茶般融化
2017/05/03 07:45
4部華語片賣輸《玩命8》 竟發聲明「看到與好萊塢的差距」 4部華語片賣輸《玩命8》 竟發聲明「看到與好萊塢的差距」
2017/05/03 07:28
《通靈》美女謝翔雅爆紅 年初切了球星男友 《通靈》美女謝翔雅爆紅 年初切了球星男友
2017/05/03 10:54
隋棠女兒萌照4連拍 睡醒看到...立馬笑 隋棠女兒萌照4連拍 睡醒看到...立馬笑
2017/05/03 10:44
遭平鑫濤兒批小三 瓊瑤淚喊我錯了 遭平鑫濤兒批小三 瓊瑤淚喊我錯了
2017/05/03 06:00
訪問孔劉的15分鐘 他為了記者一句話爆笑道歉 訪問孔劉的15分鐘 他為了記者一句話爆笑道歉
2017/05/03 07:18
維生醫療抉擇 法令：瓊瑤有第1順位決定權 維生醫療抉擇 法令：瓊瑤有第1順位決定權
2017/05/03 09:06
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.