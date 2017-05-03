狼師誘姦遭掀底 正妹主播酸民代刷存在感

東森主播陳智菡認為，女作家之死已是悲劇，狼師被未審先判也是。（翻攝臉書）〔記者曾德蓉／台北報導〕才女作家A女日前自殺身亡，她的父母發表聲明指出，女兒自殺原因是8、9年前曾遭補教名師誘姦，該名狼師因此遭到肉搜，高雄市議員蕭永達昨則分別在記者會、節目中曝光狼師本名與任職補習班，東森主播陳智菡對此深感不以為然，「一位女作家之死是悲劇，一個老師被肉搜，還未審先判難道就不是？」

陳智菡在臉書Po文表示，才女作家之死，引出一堆民代，這些人前仆後繼衝出來爆料，左一句「有種告我」，又一句「出來面對」，喊聲喊得很爽，看似正義凜然，但她站在客觀角度分析，女作家之死是悲劇，但一個老師被肉搜、未審先判，難道就不是悲劇？

粉絲則力挺陳智菡，留言表示：「有些人不出來露面說點話對選民交待不過去」、「都是情緒，死是事實，不爽也是實，這事只會單邊說明，不會那個老師出來認了吧？未審先判成了人的常態。」

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