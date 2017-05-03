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手滑？第一夫人糗點對川普翻白眼的貼文讚

2017/05/03 13:28

第一夫人梅蘭妮亞今天竟然對自己在就職典禮上對川普翻白眼的貼文點了讚，引發熱議。（翻攝自Us Weekly）

〔記者陳昱均／綜合報導〕在政治素人川普從地產大亨一夕翻身成為美國新任總統、並正式入主白宮後，他與他家人的一舉一動都成了外界矚目焦點，尤其是在川普與自己的「第一夫人」梅蘭妮亞身上，2人與過去總統夫婦恩愛的模樣不同，反而是夫妻不和睦的畫面更為人所知，常能看見2人之間不斷出現臭臉、假笑、白眼等情緒反應，讓網友甚至一度為梅蘭妮亞感到擔心，在推特上以「救救梅蘭妮亞」、「放了梅蘭妮亞」的標籤來發起關懷梅蘭妮亞的行動。讓川普更加臉上無光的是，梅蘭妮亞今天不知道是手滑還是出於誠實之情，竟點了一篇有她翻川普白眼動圖的推特貼文讚，迅速在網路上引發熱議。

坐在川普（左）身旁的梅蘭妮亞（右），在超級盃派對上看起來很不開心。（美聯社）

過去曾演出電影《大老婆的瘋狂反擊》的男星安迪奧斯特洛伊（Andy Ostroy），今天（3日）在推特上PO出一張川普在就職典禮上轉頭對臉上帶笑的梅蘭妮亞說話，但當他轉過頭之後梅蘭妮亞地笑容卻馬上垮了下來、甚至還對丈夫露出不爽怨恨白眼表情的超經典動圖，並寫道：「看來川普所唯一成功建造的城牆，就是他跟老婆之間的那一道了」，嘲諷度十足。

男星安迪奧斯特洛伊今天發文嘲諷川普，沒想到梅蘭妮亞本人竟然現身來點讚。（翻攝自安迪奧斯特洛伊推特）

沒想到，發文沒多久後，他竟收到梅蘭妮亞以舊的私人對他這篇貼文點讚的通知，讓他看了也傻眼到不行，難以置信地截圖發文表示：「我懷疑這不是梅蘭妮亞本人的帳號了」，但網友們替他再三確認後，發現這個帳號連進去真的就是梅蘭妮亞過去對外所使用的那個，還有藍勾勾認證，而且從她推特首頁裡的點讚紀錄中，也真的能夠看到她對安迪奧斯特洛伊該篇貼文的點讚，讓網友笑翻直呼：「天啊，我不敢相信這竟然是真的」、「梅蘭妮亞終於主動求救了」、「有川普那樣的丈夫，真的不能怪她這樣做啊！」不過目前梅蘭妮亞私人帳號的點讚已經移除看不到了，讓人懷疑是不是「手滑」後發現失誤趕緊補救。

安迪奧斯特洛伊看到點讚通知時也嚇到了，懷疑這也許不是梅蘭妮亞本人的帳號。（翻攝自安迪奧斯特洛伊推特）梅蘭妮亞以舊的、被認證過的私人帳號對安迪奧斯特洛伊的這篇貼文按讚，驚呆不少人。（翻攝自推特）

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