名模貝拉哈蒂德一席緊身性感露背裝出席MET GALA,同場前男友威肯,避之唯恐不及。(翻攝自網路)〔記者盧家豪/綜合報導〕時尚圈奧斯卡紐約大都會藝術博物館時尚晚宴(MET Gala)落幕,小天后席琳娜、威肯枕奶放閃無疑是全場焦點之一。另一方面威肯前女友名模貝拉哈蒂德當晚看到兩人則是避之唯恐不及,在紅毯上聽到前男友即將進場便「倉皇逃命」,過程全被拍下。

事實上去年貝拉走上MET Gala紅毯時的男伴就是威肯。報導指紅毯入場雖有順序,但兩組人相隔不遠,先進場的貝拉原本還在紅毯上給現場媒體拍照,結果一聽到主持準備迎接威肯和席琳娜入場就臉色大變,趕緊小跑步離開。

小天后席琳娜和男友威肯在MET GALA紅毯上大玩「枕奶」放閃。(翻攝自網路)

Bella dressed like she knew damn well she was gonna run into The Weeknd and Selena