藍心湄大膽問「最後一次」 資深女星嗆「40年前了」

陳莎莉（右）從宮女演到太后，現實婚姻生活相當戲劇化。（TVBS提供）〔記者洪素津／台北報導〕認識26年的忘年好友陳莎莉和藍心湄上TVBS《小燕有約》分享演藝圈點滴，張小燕更透露她早在46年前就與陳莎莉結緣，拍戲當時陳莎莉多人追求，早晚接送的人都不同，陳莎莉回說：「哪有這麼誇張，我都覺得我這輩子沒戀愛過。」一旁藍心湄驚回「你最後一次是…」，陳莎莉不甘回嗆「40年前的事了」，逗趣訪談笑翻全場。

陳莎莉從宮女演到太后，現實婚姻生活相當戲劇化，兩段婚姻皆以離婚收場，但她演藝圈好人緣可見一般，不少演藝圈後輩直指陳莎莉待人和善，又相當提攜晚輩，當問及如果對戲晚輩頻NG會生氣嗎？藍心湄搶答：「莎莉姊跑去跟導演說『單拍我』，別人的等下再補。」一旁陳莎莉無力反駁。

認識26年的忘年好友陳莎莉（中）和藍心湄（左）上TVBS《小燕有約》分享演藝圈點滴。（TVBS提供）另外談及藍心湄條件樣樣具備卻苦無真命天子，藍心湄坦言都到這年紀，想花點時間陪陪家人，感情事不再多想，藍心湄表示晚輩們該結婚都結婚了，有些很幸福、有些像遇到鬼一樣，甩也甩不掉，看了其實會怕，「自己該談的也都談過了，現在自己開心就好」。

藍心湄和陳莎莉青澀舊照。（翻攝自YouTube） 陳莎莉年輕時期青澀舊照。（翻攝自YouTube）