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小班離婚後正式搬出舊愛巢 為孩子改當嘉納鄰居

2017/05/03 15:32

班艾佛列克（右）與珍妮佛嘉納（左）在上月中已經正式遞交離婚申請，不過仍維持友好關係。（翻攝自vagabomb.com）

〔記者陳昱均／綜合報導〕44歲好萊塢男星「小班」班艾佛列克在2015年時爆發婚變，但卻被發現與珍妮佛嘉納僅是分房、繼續住在同個屋簷下，並沒有真正簽字斷開婚姻關係；而在上月中2人已經正式遞交離婚申請，小班後來也被外媒的空拍機拍到已在打包家具物品當中，準備搬離舊愛巢，但一家人也還是不斷被目擊一起上教堂的畫面，看起來和樂融融，幾乎不受離婚一事影響。不過，小班日前被爆已經正式搬離與嘉納的共同宅邸，改住在附近繼續跟孩子們以及前妻當鄰居。

遞交離婚申請後，小班與嘉納還是會一起帶著3名子女出門，關係完全不受離婚影響。（翻攝自每日郵報）

珍妮佛嘉納方面的相關人士日前向《E! News》透露：「2人並不想讓小孩們產生那種班好像要離開了的感覺，所以他就將搬家的時間拖得很長，也在星期一（1日）就會住在自己的新家了。」由於小班與嘉納離婚後仍然維持友好關係，雙方也很替3名子女著想，因此希望孩子們目前的生活不會因2人離婚而受到影響，得去進行任何的改變，正是因為如此，小班即使搬離與孩子們同住的房子，仍然找了附近的新房來繼續跟他們當「鄰居」以方便照料，孩子們在接下來幾周也會開始到小班的新家去作客。

為了不讓小孩產生「爸爸要離開」的感覺，小班（右）已經盡量將搬家的時程拖長，新家也選擇在舊家附近，好繼續就近照顧孩子們。（翻攝自每日郵報）

相關人士也補充，小班與嘉納就算已經正式遞交離婚申請，未來還是會一起去進行家族旅遊與度假，強調：「一切都會跟過去這2年一樣，不會有什麼變化」；至於在離婚後的「財產分配」部分，據悉2人也完全沒有因這件事起任何衝突，相當和平解決，依然相當有情有義地為對方的最大利益著想，儼然是「分手後還能繼續做朋友」的最佳例子。

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