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贊恩身價12億 求粉絲捐款助媽媽罹癌好友反被嗆

2017/05/03 12:28

贊恩不管是過去在1世代團內，還是單飛發專輯，事業都相當成功。（翻攝自太陽報）

〔記者陳昱均／綜合報導〕前英國偶像男團「1世代」成員贊恩，在退團後事業運不減反增，去年所發表的個人首張專輯《心解密》更在多國奪冠，個人事業一飛沖天，身價也被估算有高達3千萬英鎊（約台幣12億元），不過他日前卻因轉發募資連結，希望粉絲踴躍捐款來幫祝媽媽罹癌的好友而被罵翻，挨轟：「你那麼有錢，自己怎麼不捐？」

贊恩媽媽的好友艾伊莎巴特（Ayesha Butt）是一位現年47歲的單親媽媽，育有一名15歲女兒，不過她卻在2015年9月時被診斷出患有第3期已經難以治癒、且已經擴散的非小細胞肺癌（non-small cell lung cancer），腦中還長有14顆小型腫瘤，她現在要活下來唯一的方法，就是到伊斯坦堡一間專門治療癌症末期病患的醫院去進行化療，不過由於醫療費用十分龐大，她無法獨力負擔，因此就在「GoFundMe」募資網站上，希望集結眾人之力籌措12萬英鎊（約台幣476萬元）的費用來支付，尋求繼續活下去的機會。

贊恩媽媽的好友艾伊莎巴特罹患了末期肺癌，腦中還有14顆小腫瘤，需要籌措資金去伊斯坦堡進行化療才有可能治癒。（翻攝自GoFundMe）

贊恩上月29日也替艾伊莎巴特在自己推特上轉PO了募款連結，寫道：「這是我媽媽最好的朋友，請以任何可能的方式來協助她」，言下之意也就是希望粉絲幫忙捐款給這位飽受病痛折磨的女性；雖然憑藉自己的高人氣，贊恩的拋磚引玉依然起了不小的宣傳效果，不過由於募資平台上完全沒看到贊恩本人的資助紀錄，即使他可能已經私下金援，但仍扼殺不小的宣傳效果，被網友砲轟：「身價12億的是你又不是我們，你自己幹嘛不捐」、「與其向粉絲討，自己捐不是比較快嗎？」而艾伊莎巴特後來也出面替贊恩說話，澄清自己不會接受他的金援，只是希望能藉由他的人氣將這件事情傳播出去，說道：「所以酸民們夠了，放過他然後我們繼續這個募款活動吧！」

贊恩雖義氣相挺幫忙轉發募款連結，沒想到卻被網友嗆：「你自己幹嘛不捐」。（翻攝自贊恩推特）

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