太不科學了！188超帥男模 脫掉竟是女兒身

美國名模Rain Dove五官立體深邃，散發陽剛氣息，其實是女兒身。（翻攝自IG）〔娛樂頻道／綜合報導〕美國一名模特兒Rain Dove擁有188公分高挑身材，連外型都散發陽剛氣質，五官相當深邃、立體，雌雄難辨的外貌因而吸引許多粉絲，也獲得不少工作機會，不過帥氣的他脫下衣服，竟是女兒身！

美國名模Rain Dove五官立體深邃，散發陽剛氣息，其實是女兒身。（翻攝自IG）據悉，Rain Dove出身自佛蒙特州，童年時曾因中性長相和同學格格不入，曾被取笑是變性人，讓她的童年過得痛苦不堪，直到某天她足球比賽輸了，被拱去參加模特兒徵選，沒想到竟然被錄取趣，還是以男生的身分被錄用，於是開啟了穿男裝走秀的模特兒生涯，不過開始這項工作的他才體認到，自己不需被以男性或女性看待，而是將她看作「一個人」，認為「我就是我」，樂觀態度也讓她更加散發雙重魅力，雌雄兼具的模樣反而成為她的特色，成功在伸展台上發光發熱。

美國名模Rain Dove時常發自己男裝和女裝的對比照，各有不同魅力。（翻攝自IG）

美國名模Rain Dove時常發自己男裝和女裝的對比照，各有不同魅力。（翻攝自IG）